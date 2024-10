Sala không chỉ là cây cảnh có hình thức ấn tượng mà còn được ưa chuộng nhờ những ý nghĩa tốt đẹp thiêng liêng mà nó đại diện, vậy cây sala có ý nghĩa gì? Sala không chỉ là cây cảnh có hình thức ấn tượng mà còn được ưa chuộng nhờ những ý nghĩa tốt đẹp thiêng liêng mà nó đại diện, vậy cây sala có ý nghĩa gì? Cây sala còn được gọi là cây đầu lân hay cây ngọc kỳ lân, tên khoa học Couroupita guianensis). Đây là loài cây có nguồn gốc Nam Mỹ nhưng được trồng phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Sala có tán rộng, thân cao, chiều cao có thể đạt tới 20 - 30 mét. Lá sala khá lớn, có hình bầu dục và mọc thành từng chùm. Điều làm nên sự độc đáo của cây sala chính là hoa và quả. Hoa sala có màu sắc sặc sỡ, pha trộn giữa hồng, cam và đỏ. Những bông hoa thường mọc trực tiếp trên thân cây, tạo nên cảnh tượng lạ mắt và cuốn hút. Quả sala hình tròn, kích thước lớn, vỏ dày, bên trong chứa nhiều hạt. Cây sala có ý nghĩa gì? Sala không chỉ là loài cây đẹp với những bông hoa rực rỡ, độc đáo mà còn mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống tinh thần và tâm linh. Người ta tin rằng cây sala mang lại sự bình an và may mắn, vì vậy nó thường được trồng ở đền chùa và những khu vực linh thiêng.

Ý nghĩa của cây Sala trong văn hóa Phật giáo là sự thanh tịnh, bình an, giác ngộ và giải thoát. (Ảnh: Flickr) Cây sala mang ý nghĩa đặc biệt trong Phật giáo, liên quan đến sự tích đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo kinh sách, mẹ của Đức Phật, Hoàng hậu Maya, đã sinh ra ngài trong lúc vịn vào gốc cây sala tại vườn Lumbini (thuộc đất Nepal ngày nay). Chính vì vậy, cây sala được coi là một biểu tượng của sự ra đời, thanh khiết và sự khởi đầu mới. Ngoài ra, kinh điển Phật giáo cũng viết rằng Đức Phật nhập niết bàn dưới gốc cây sala. Điển tích này càng làm tăng thêm sự thiêng liêng của loài cây này đối với Phật tử. Nó trở thành biểu tượng của sự chấm dứt hành trình sinh tử, thoát khỏi luân hồi và phiền não, khổ đau. Trong các ngôi chùa, cây sala thường được trồng để nhắc nhở về lòng từ bi, hướng đến sự bình an, giác ngộ và giải thoát. Bên ngoài văn hóa Phật giáo, ý nghĩa của cây sala cũng rất tốt đẹp; nó được coi là biểu tượng của sự thanh tịnh, hòa bình và hạnh phúc. Sự hiện diện của cây sala trong không gian sống thường được cho là mang lại năng lượng tích cực, giúp xua tan những lo lắng, căng thẳng, đem lại sự bình yên cho tâm hồn. Với tán lá xanh mướt, hoa rực rỡ và quả đặc biệt, cây sala là biểu tượng của sự phong phú và đầy đủ trong cuộc sống. Hoa sala có hương thơm dịu nhẹ, đủ để tạo cảm giác dễ chịu, thanh khiết, giống như triết lý sống giản dị, thanh tịnh và bình thản mà Phật tử hướng đến. Trong phong thủy, sala được xem là loài cây có năng lượng mạnh mẽ, giúp mang lại may mắn, tài lộc và bảo vệ gia chủ khỏi những điều xui xẻo, tai ương. Nhiều người tin rằng, trồng cây sala trong vườn hay trước cửa sẽ giúp gia đình tránh được vận rủi, bệnh tật và mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc. Các nhà phong thủy cho rằng sala có khả năng thu hút năng lượng tốt, giúp cân bằng âm dương trong không gian sống. Với sự hiện diện của nó, không gian xung quanh trở nên hài hòa, thanh khiết, an lành. Dân gian Việt Nam cũng cho rằng cây sala có thể giúp xua đuổi tà ma, bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng xấu. Vì vậy, cây được trồng nhiều không chỉ ở đền chùa mà còn ở khuôn viên tư gia. Ngoài ý muốn cầu bình an, nhiều người trồng sala để duy trì lời nhắc nhở về triết lý sống thanh tịnh, giản dị và giác ngộ. Theo VTC news