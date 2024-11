Cây phú quý được nhiều người ưa chuộng, lựa chọn để trang trí trong gia đình vì có vẻ ngoài bắt mắt và ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Cây phú quý có tên tiếng Anh là Aglaonema Red, tên khoa học Aglaonema hybrid, thuộc chi Aglaonema. Loài cây này là giống lai, có nguồn gốc từ Indonesia do nhà thực vật học Gregori nghiên cứu năm 1982 khi ông chuyển sắc xanh nguyên thuỷ của giống gốc sang màu xanh viền đỏ hiện nay. Đặc điểm của cây phú quý Cây phú quý được trồng phổ biến ở Việt Nam, là loài cây thân thảo, chiều cao trung bình 35 - 40cm. Thân cây có màu trắng hồng đặc trưng, tạo nên bởi các bẹ lá đan xen. Lá có màu xanh đậm và được lai tạo qua nhiều thế hệ để xuất hiện thêm viền ngoài màu đỏ hồng, tạo nên vẻ đẹp bắt mắt. Phú quý là loài cây dễ trồng, dễ chăm sóc ở cả môi trường đất và nước. Nếu trồng trong đất, rễ cây lan rộng, có màu xanh nhạt, còn nếu trồng thủy sinh, rễ sẽ ngắn hơn, màu trắng đục. Ở điều kiện môi trường thuận lợi, cây phú quý sẽ nở hoa trắng vào khoảng đầu tháng 5, sau đó ra quả mọng màu cam đẹp mắt. Nên trồng cây phú quý trong loại đất giàu dinh dưỡng, nhiều mùn, có độ tơi xốp cao và khả năng thoát nước tốt. Có thể trộn thêm phân hữu cơ, mùn cưa hoặc xơ dừa vào đất để tăng dinh dưỡng. Cây phú quý hợp mệnh nào, tuổi nào?. (Ảnh: The Balcony Garden) Ý nghĩa phong thuỷ của cây phú quý Trong phong thủy, cây phú quý với màu sắc đỏ hồng mang ý nghĩa của sự may mắn và thịnh vượng, tượng trưng cho giàu sang, tài lộc. Loài cây này là món quà thích hợp trong các dịp tân gia, khai trương hoặc sinh nhật, mang thông điệp chúc phúc và mong muốn cuộc sống thịnh vượng, thành công cho người nhận. Với những người quan tâm đến phong thủy, việc đặt cây phú quý ở không gian làm việc hoặc phòng khách sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực, xua tan căng thẳng, mang đến cảm giác thư giãn. Cây phú quý trồng trong nhà còn hút bụi bẩn, lọc không khí, giúp không gian sống thêm trong lành. Cây phú quý hợp mệnh gì, tuổi nào? Với màu sắc chủ đạo là đỏ hồng xen lẫn xanh lục, cây phú quý hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Mộc. Trong ngũ hành, mệnh Hỏa và Thổ có mối quan hệ tương sinh, nên người mệnh Thổ cũng có thể trồng loại cây này. Mệnh Hỏa Theo quan niệm tương sinh tương khắc của thuyết Ngũ hành, người mệnh Hỏa khi trồng cây phú quý sẽ tăng cường may mắn, thuận lợi trong công việc và sự nghiệp. Màu xanh của cây còn giúp kiềm chế tính nóng nảy, thu hút vận khí tốt và cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, nếu trồng cây phú quý, người mệnh Hỏa nên tránh trồng thủy sinh vì yếu tố Thủy sẽ khắc chế Hỏa. Mệnh Mộc Người mệnh Mộc trồng cây phú quý rất phù hợp vì Mộc sinh Hỏa, giúp mang lại năng lượng tích cực, thành công và thịnh vượng. Tuổi Dậu Trong 12 con giáp, cây phú quý phù hợp nhất với người tuổi Dậu. Khi trồng cây này, những người tuổi Dậu sẽ có thêm nhiều may mắn, năng lượng tích cực, thành công và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Người mệnh Hỏa, mệnh Mộc và người tuổi Dậu phù hợp để trồng cây phú quý theo quan điểm phong thủy dân gian. (Ảnh: Click & Plants) Trồng cây phú quý nên đặt ở đâu? Cây phú quý có khả năng thanh lọc không khí nên rất phù hợp đặt ở các vị trí lưu thông không khí tốt như không gian phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ. Phòng khách là nơi đón nhận nhiều nguồn năng lượng và là không gian chung của gia đình, vì vậy các nhà phong thủy cho rằng việc đặt cây phú quý tại đây sẽ giúp tăng cường tài lộc, may mắn cho gia chủ. Tránh đặt cây phú quý dưới điều hòa vì sẽ làm cây khó phát triển. Không nên đặt cây trước cửa phòng khách để không chắn vượng khí vào nhà. Những vị trí lý tưởng là kệ tivi, gần bàn uống nước, hoặc các góc phòng. Cây phú quý phù hợp để trồng trong phòng ngủ vì chúng cần ít nước và có kích thước nhỏ gọn. Màu xanh nhẹ nhàng của cây giúp tạo cảm giác thư giãn, thoải mái, giúp giấc ngủ sâu hơn. Bạn cần chú ý đặt cây xa giường ngủ, đặc biệt là đầu giường, để không gian thoáng đãng và cây không ảnh hưởng đến không khí khi ngủ. Ngoài ra, vị trí lý tưởng để đặt cây là hướng Đông hoặc Đông Nam, đây là hướng tốt cho hành Mộc, thu hút vượng khí, giúp cây phú quý phát huy ý nghĩa phong thủy một cách tốt nhất. (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Theo VTC News