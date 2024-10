Cây duối hơn 100 năm tuổi bị đào trộm ở Hà Tĩnh, giờ ra sao?

Hai năm trước, cây duối hơn 100 năm tuổi ở Hà Tĩnh bị nhóm đối tượng đào trộm, chở ra Hòa Bình chờ thời cơ bán. Sau khi công an vào cuộc cây này được trồng lại vị trí cũ nhưng đã bị chết khô. Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Văn Thanh, Trưởng thôn Hưng Thịnh, xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết cây duối hơn 100 năm tuổi tại địa phương đã chết khô. Đây là tang vật của một vụ trộm cắp gây xôn xao dư luận. Theo đó, hồi đầu năm 2022, cây duối bị nhóm kẻ xấu đào trộm, mang đi tỉnh khác bán. Sau khi nhóm này bị bắt giữ, cây cổ thụ được xã giao cho một người chuyên làm nghề cây cảnh chăm sóc trước khi trồng lại vị trí cũ. Tuy nhiên, hơn 3 tháng sau, cây cổ thụ này bị chết khô, gãy đổ. Vị trí trước kia cây duối hơn 100 năm tuổi tồn tại (Ảnh: Dương Nguyên). "Có thể do nhóm người xấu trong quá trình đào trộm đã cắt rễ cây quá ngắn. Trong làng có nhiều cây duối nhưng cây này dáng đẹp nhất, thân cây đường kính 60cm, tán rộng 8-10m, vỏ sần sùi", ông Thanh nói. Cũng theo trưởng thôn và nhiều người dân, việc cây duối bị đào trộm và không thể cứu sống khiến họ rất tiếc nuối. Người dân trước đó xem cây cổ thụ này như báu vật, thường đến bóng cây nghỉ mát lúc đi làm đồng hoặc chăn trâu, bò. Trước đó, vào đầu tháng 6/2022, Công an huyện Hương Sơn khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Mạnh (SN 1988, trú tỉnh Hòa Bình) về tội Trộm cắp tài sản. Cùng bị khởi tố với Mạnh còn có Bùi Văn Sơn (SN 1996), Bùi Văn Đông (SN 1996), Bùi Văn Thương (SN 2003), cùng trú huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và Phạm Anh Dũng (SN 1981, trú huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). Theo lời khai, đầu năm 2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Mạnh quen biết Phạm Anh Dũng. Cả hai đều cùng làm nghề buôn bán cây cảnh. Cây duối bị nhóm kẻ trộm cắt tỉa cành, bứng gốc (Ảnh: Công an cung cấp, chụp năm 2022). Mạnh sau đó vào Hà Tĩnh và được Dũng đưa đi xem cây, trong đó có một cây duối ở xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn. Sau khi biết cây duối này thuộc quyền quản lý của địa phương, không của cá nhân nào, cả hai bàn với nhau sẽ đào trộm. Mạnh về Hòa Bình thuê Đông, Sơn và Thương đi vào đào cây với tiền công mỗi người 1 triệu đồng/ngày. Khuya 5/3/2022, lợi dụng địa hình hoang vắng, xa dân cư, Mạnh và Dũng canh gác vòng ngoài để Đông, Sơn và Thương đào trộm cây duối. Mạnh sau đó chi 15 triệu đồng thuê xe cẩu chở cây duối từ huyện Hương Sơn ra Hòa Bình, chờ thời cơ bán. Công an huyện Hương Sơn vào cuộc điều tra, truy tìm nhóm nghi phạm. Ngành chức năng cũng được trưng cầu giám định và xác định cây duối bị đào trộm có tuổi đời trên 100 năm, trị giá 25 triệu đồng. Cuối tháng 5/2022, Mạnh cùng đồng bọn biết đang bị điều tra nên đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp tang vật.