Cây đổ đè 5 xe máy ở trung tâm TPHCM

Trong cơn mưa kèm gió giật mạnh, cây me cao 30m, đường kính khoảng 0,7m ở trung tâm TPHCM bật gốc, ngã đè 5 xe máy. Khoảng 14h chiều nay (20/9), nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM nghe tiếng động mạnh. Hiện trường cây xanh bật gốc, ngã lên vỉa hè đè nhiều xe máy. Ảnh: MH Khi người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện cây me cao 30m, đường kính khoảng 0,7m, cành lá sum suê bật gốc. Toàn thân cây đè lên 5 xe máy đang dựng trên lề đường. Theo người dân, thời điểm xảy ra sự cố có mưa kèm gió mạnh. "Nhiều ô tô và xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Du hốt hoảng bỏ chạy. Rất may, thân cây ngã vào hướng vỉa hè nên không có thiệt hại về người", anh Minh Hoá, người dân chứng kiến vụ việc cho hay. Nhiều xe máy bị cây me đè. Ảnh: MH. Lực lượng chức năng phong tỏa một phần đường Nguyễn Du để khắc phục sự cố Thời gian qua trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra các vụ cây xanh ngã, đổ gây thương vong cho người dân. Điển hình, sáng 9/8, một nhánh cây cổ thụ tại công viên Tao Đàn bất ngờ rơi từ độ cao khoảng 25m, khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Chiều 4/9, một nhánh cây dầu từ độ cao hơn 30m rơi xuống đập trúng đầu người đang đi trên đường An Dương Vương, quận 5 khiến nạn nhân bị chấn thương nặng, sau đó tử vong.