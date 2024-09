Cây cầu dài nhất thế giới ở Trung Quốc: Dài hơn trăm cây số, tốn trăm nghìn tỷ

Cầu Đan Dương – Côn Sơn ở Trung Quốc là cây cầu dài nhất thế giới hiện nay, có chiều dài hơn 164 km và chỉ mất hơn 3 năm xây dựng với chi phí 100.000 tỷ đồng. Cầu Đan Dương – Côn Sơn nằm ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), có tổng chiều dài hơn 164,8 km và được xem là "cây cầu dài nhất thế giới" hiện nay. Cầu Đan Dương - Côn Sơn cao khoảng 31 m so với mặt đất, gồm hơn 4.500 dầm hộp nặng 900 tấn và được hoàn thành bởi hơn 10.000 công nhân sau hơn 3 năm với tổng chi phí 30 tỷ nhân dân tệ. Cầu chính thức được đưa vào sử dụng năm 2011. Vì nằm trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải, nên Đan Dương – Côn Sơn cũng đã được xem là “cây cầu đường sắt dài nhất thế giới”. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải nối liền hai thành phố lớn nhất Trung Quốc. Mỗi ngày có hàng trăm nghìn hành khách di chuyển trên tuyến đường này. Tuy nhiên, dự án gặp phải không ít trở ngại tại khu vực phía nam Giang Tô do các yếu tố địa hình, địa chất, thủy văn và kinh tế. Để giảm thiểu chi phí giải phóng mặt bằng để xây dựng đường sắt cao tốc, các nhà thiết kế Trung Quốc đưa ra ý tưởng táo bạo bắc cầu qua sông thay cho cao tốc trên đất liền. Đó là mục đích cầu Đan Dương – Côn Sơn được xây dựng. Việc xây dựng thành công cầu Đan Dương – Côn Sơn đánh dấu thành tựu to lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. “Cầu Đan Dương – Côn Sơn chắc chắn là một công trình kỹ thuật đáng chú ý và sẽ để lại dấu ấn khó phai mờ trên thế giới”, truyền thông Trung Quốc ca ngợi. Cầu Đan Dương – Côn Sơn hiện đã trở thành một thắng cảnh tuyệt đẹp ở vùng Giang Tô. Các nhà ga trên cao dọc theo cầu cũng mang lại cơ hội phát triển cho các thành phố dọc tuyến. Các thành phố đậm bản sắc văn hóa Trung Quốc như Thường Châu, Vô Tích, Tô Châu và Côn Sơn được kết nối chặt chẽ hơn. Hoa Vũ(Nguồn: Sohu)