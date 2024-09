Nhiều kẻ táng tận lương tâm sẵn sàng lợi dụng việc giúp đỡ người dân trong thiên tai, bão lũ để đánh bóng tên tuổi, câu views, sống ảo. Hàng chục triệu đồng bào cả nước đang hướng về các tỉnh miền Bắc để hỗ trợ, đồng hành cùng người dân chống chọi thảm hoạ thiên tai. Thế nhưng, trong khi chính quyền và những người thiện tâm dốc sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ thì nhiều người đã lợi dụng việc này để “đánh bóng" hình ảnh. Ngay sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam công khai bản sao kê tài khoản ngân hàng của Ban vận động cứu trợ Trung ương từ ngày 1/9 - 10/9 dài hơn 12.000 trang, những kẻ táng tận lương tâm sẵn sàng lợi dụng việc làm từ thiện để "làm màu", câu view, "sống ảo"... đã lộ mặt. Một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (Kols) đã đăng ảnh ủng hộ người dân vùng bão lũ số tiền hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, bản sao kê từ cơ quan chức năng lại không thể hiện như vậy. Một Kols có hàng nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội sau khi bị "bóc phốt" số tiền chuyển khoản khác xa với ảnh chụp đăng lên trang cá nhân đã phải cúi đầu nhận lỗi. "Xin lỗi mọi người vì sự phông bạt. Những hình ảnh, thông tin mọi người nhận được là thật. Và việc mình phông bạt cũng là thật". Trước đó, kẻ này đăng ảnh chụp chuyển khoản, số tiền bị che nhưng dựa trên phần hình ảnh lộ ra, dân mạng "soi" rằng số tiền được chuyển là hàng chục triệu đồng. Sau khi kiểm tra sao kê từ Ủy ban MTTQ Việt Nam, dân mạng phát hiện số tiền anh này chuyển thực tế là 1 triệu đồng. Câu view, sống ảo trên nỗi đau của đồng bào là tội ác. Ngoài các cá nhân, cộng đồng mạng cũng bất ngờ với việc nhiều "tập thể, đơn vị" chuyển tiền ủng hộ nhưng số tiền chỉ từ 2.000 - 15.000 đồng. Tối qua, trong bản sao kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam thể hiện nội dung “tap the ae rap xiec trung uong ung ho" với số tiền chuyển khoản thành công là 10.000 đồng hay "tap the lop 9h1 va 9h2 gop ung ho" với số tiền 2.000 đồng; "tap the 12A9 K23 Nguyen Du ung ho khac phuc bao so 3" với số tiền 10.000 đồng... Nhiều người cho rằng, những "tập thể, đơn vị", ủng hộ với số tiền ít ỏi và lẻ tẻ như vậy, phải chăng có sự “biển thủ” tiền quỹ tập thể? Nhưng phần lớn hoài nghi rằng những dòng ghi chú cú pháp trên thông tin chuyển khoản liệu có thật là người đại diện cho các đơn vị, tập thể hay chỉ là... "mạo danh" nhằm bôi nhọ hoặc chỉ trêu đùa, châm chọc, coi đây là trò tiêu khiển? Và đúng như sự hoài nghi ấy, mới đây Liên đoàn Xiếc Việt Nam khẳng định, họ bị mạo danh và đang yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ. Trả lời Báo điện tử VTC News, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam bức xúc: "Chúng tôi khẳng định đây không phải số tài khoản của Liên đoàn xiếc Trung ương. Đó có thể một tài khoản cá nhân nào chuyển khoản và viết nội dung như vậy. Hiện tại chúng tôi vẫn đang vận động quyên góp 1 ngày lương của các cán bộ tại Liên đoàn để ủng hộ cho đồng bào đang bị lũ. Quá trình này vẫn đang được thực hiện và chúng tôi vẫn chưa gửi tới Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bất kì số tiền nào nên không thể có tên trong bảng sao kê". NSND Tống Toàn Thắng khẳng định "một đơn vị nghệ thuật làm văn hoá mà chỉ ủng hộ 10.000 đồng là điều phi lý và không thể nào chấp nhận được". Liệu có biết bao nhiêu kẻ đã cố tình lấy lấy chuyện từ thiện, ủng hộ đồng bào để đánh bóng tên tuổi, để phông bạt hay cố tình bỡn cợt, bôi nhọ tập thể, đơn vị như trên? Nhưng dù họ là ai đi chăng nữa "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Làm sao có thể che đậy được những việc "ăn không nói có", bỡn cợt, bội nhọ tập thể... trên nỗi đau của đồng bào đang gánh chịu hoạn nạn ngoài kia. Thiết nghĩ, từ thiện là làm việc thiện từ cái tâm của mình, tự trái tim rung cảm, từ tinh thần sẻ chia "lá lành đùm lá rách", có bao nhiêu góp bấy nhiêu, một đồng trong cơn hoạn nạn cũng vô cùng đáng quý. Nhưng một đồng đưa đến đồng bào khó khăn nên là một đồng của sự tử tế, không mưu mô, trục lợi, còn ngược lại đó là một tội ác. Ông bà ta có câu “của cho không bằng cách cho”, chúng ta cho đi một chút vật chất với sự chân thành, chia sẻ và đồng cảm thì nó đáng quý hơn gấp vạn lần cách cho làm màu, phông bạt chỉ vì lợi ích cá nhân. Cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân vẫn ngày đêm dầm mình trong mưa gió, bùn lầy để tìm kiếm những người mất tích, khắc phục thiên tai. Nếu không làm được gì, xin hãy ngồi yên. Nếu chia sẻ được với đồng bào, hãy giúp đỡ hết mình và kêu gọi mọi người cùng chung tay, góp sức. Xin hãy dừng ngay việc lợi dụng thiên tai, bão lũ để làm màu, "phông bạt", để bôi nhọ người khác. Tất cả những hành vi này đều đáng lên án và cần xử lý nghiêm. ĐẠI VIỆT