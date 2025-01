Cậu út nhà ông Trump gây chú ý trong ngày cha nhậm chức tổng thống

Barron Trump xuất hiện điển trai với vest đen, thắt cà vạt chỉnh chu, toát lên phong cách lịch lãm, trưởng thành trong ngày nhậm chức tổng thống của cha. Các thành viên trong gia đình đồng hành cùng Tổng thống Donald Trump trong lễ nhậm chức diễn ra vào ngày 20/1 (theo giờ Mỹ). Cả gia đình đã di chuyển từ New York (Mỹ), nơi cậu út Barron Trump đang theo học, đến Washington D.C. để tham dự sự kiện quan trong. Tại buổi lễ, Barron xuất hiện tại gây chú ý với ngoại hình thu hút, chiều cao hơn 2m khiến anh trở nên nổi bật. Phong thái đĩnh đạc, mái tóc gọn gàng của Barron Trump nhận nhiều lời khen của dân mạng. Cậu út nhà ông Trump diện bộ vest tối màu, thắt cà vạt lịch lãm, vui vẻ trò chuyện và giao lưu với các khách mời bên trong nhà thờ. Barron vẫn tiếp tục sống tại Tháp Trump ở Midtown Manhattan (Mỹ), nơi gia đình từng sinh sống. Hiện anh đang theo học tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, trong khi cha mẹ chuyển tới Nhà Trắng. Sau khi tốt nghiệp Học viện Oxbridge vào tháng 5/2024, Barron quyết định không đi theo con đường học vấn của cha. Anh không lựa chọn Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, nơi ông Donald Trump từng tốt nghiệp và các anh chị của Barron cũng từng theo học. Thay vào đó, Barron chọn học tại trường Kinh doanh của Đại học New York (NYU). Tổng thống Donald Trump cũng ủng hộ quyết định học tập của con trai. Ông cho biết Barron được nhận vào rất nhiều trường đại học, anh rất thông minh, có năng lực. Tuy không thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi lần hiện diện, cậu út của Tổng thống Mỹ luôn gây chú ý. Vào năm 2017, khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ lần thứ 45, Barron cũng thu hút sự quan tâm của truyền thống. Hình ảnh hiện tại của Barron được nhận xét trưởng thành hơn hẳn so với 8 năm trước khi anh có mặt tại lễ nhậm chức đầu tiên của cha. Thời điểm đó, Barron mới 10 tuổi, mái tóc vàng tự nhiên, không sử dụng gel tạo kiểu. 8 năm sau, Barron đã là một thanh niên cao lớn, với chiều cao đáng kinh ngạc lên tới 2,06m, diện mạo bảnh bao, lãng tử. Barron được truyền thông gọi là "Hoàng tử Nhà Trắng", luôn được khen ngợi vì sở hữu ngoại hình điển trai, có nhiều nét tương đồng giống bố. Cuộc sống thời học sinh của Barron Trump rất kín tiếng. Cậu được mật vụ, vệ sĩ theo sát từng bước. Ở tuổi 18, phong cách của Barron khiến nhiều người xao xuyến. Cậu út nhà Trump chuộng trang phục tối giản, tông màu trung tính. Trong các sự kiện cùng gia đình, Barron luôn xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, sang trọng. Thu Vân