Cầu trăm tỷ vượt sông Đáy nối Ninh Bình - Nam Định trước ngày thông xe

Cầu Bến Mới là cây cầu đường bộ thứ 2 vượt sông Đáy nối Ninh Bình - Nam Định, giúp tăng cường kết nối giữa các tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng, dự kiến sẽ thông xe vào cuối năm nay. Ngày 8/11, đại diện chủ đầu tư dự án xây dựng cầu Bến Mới bắc qua sông Đáy, nối tỉnh Ninh Bình và Nam Định cho biết, dự kiến tháng 12 tới, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án cầu Bến Mới nối tỉnh Ninh Bình và Nam Định dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối năm nay (Ảnh: Thái Bá). Trước đó, dự án cầu Bến Mới nằm trên quốc lộ 38B dự kiến thông xe vào tháng 10. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, việc thi công chậm hơn và phải lùi thời gian hoàn thành. Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết thêm, đơn vị đã báo cáo cấp có thẩm quyền cho lùi thời gian đưa vào sử dụng cầu Bến Mới và được đồng ý. Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, dự án cầu Bến Mới và đường nối hai đầu cầu khi đưa vào khai thác sẽ sớm đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia (quốc lộ 38); đồng thời tăng cường kết nối giữa các tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng. Nhà thầu đang triển khai lắp biển báo hiệu, đèn chiếu sáng trên cây cầu chính dài 648m bắc qua sông Đáy (Ảnh: Thái Bá). "Dự án sẽ tạo dư địa phát triển mới để thu hút đầu tư, thuận lợi giao thương, giảm chi phí logistics tăng tính cạnh tranh của hàng hóa, giúp giảm tải cho quốc lộ 10 và giảm tai nạn giao thông", vị lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình nói. Dự án cầu Bến Mới thuộc gói thầu XL04 dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng. Cầu chính dài 648m (quy mô 2 làn xe), phần đường dẫn phía Nam Định dài hơn 890m, phía Ninh Bình dài gần 1.700m (đều có bề rộng 9m). Đây là cây cầu lớn nhất trong 6 cầu thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 1 (sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Hợp tác và Phát triển kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc), công trình do Ban Quản lý dự án 2, Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Đường dẫn lên cầu phía Ninh Bình đang được triển khai gấp rút (Ảnh: Thái Bá). Đây cũng là công trình cầu đường bộ thứ 2 vượt sông Đáy nối tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, sau 32 năm chia tách tỉnh. Trước đó, tỉnh Ninh Bình và Nam Định giao thương với nhau qua cầu Non Nước trên quốc lộ 10 (nối thành phố Ninh Bình, Ninh Bình với huyện Ý Yên, Nam Định). Được biết, ngoài cầu Non Nước và cầu Bến Mới nối tỉnh Ninh Bình và Nam Định, hiện nay còn có hai dự án cầu lớn vượt sông Đáy nối 2 tỉnh này đang được thi công là cầu Tam Tòa trên tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và cây cầu trên tuyến đường bộ ven biển.