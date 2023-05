Cầu thủ U22 Thái Lan đánh cùi chỏ, hậu vệ U22 Indonesia khâu 4 mũi

“Tôi nhận một cú cùi chỏ của cầu thủ Thái Lan. Ngay sau khi về khách sạn tôi đã được đưa đi bệnh viện. Tôi đã phải khâu 4 mũi”, hậu vệ Amiruddin Bagas chia sẻ về vết thương trên môi sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

Trung vệ của U22 Indonesia thi đấu với chiếc băng sơ cứu dán trên miệng. Tuy nhiên, vết thương này không liên quan đến cuộc ẩu đả giữa cầu thủ Indonesia và Thái Lan trong trận chung kết. Amiruddin Bagas bị rách môi do va chạm với đối thủ trong trận đấu.