Cầu thủ Công an Hà Nội bị cấm thi đấu 2 trận

Trung vệ Giáp Tuấn Dương của đội Công an Hà Nội chính thức nhận án phạt từ Ban kỉ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Tình huống phạm lỗi thô bạo của trung vệ Giáp Tuấn Dương bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ảnh cắt từ video Sau cuộc họp chiều 1.10, Ban kỉ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định phạt cầu thủ Giáp Tuấn Dương của câu lạc bộ Công an Hà Nội số tiền 15 triệu đồng và cấm thi đấu 2 trận vì tình huống phạm lỗi thô bạo trong trận đấu với Bình Dương ở vòng 3 V.League 2024-2025. Tình huống này diễn ra ở phút bù giờ thứ 2 hiệp 1 trận đấu giữa Công an Hà Nội và Bình Dương, Quang Hải chuyền non gần giữa sân, buộc Giáp Tuấn Dương phải tranh chấp với Abdurakhmanov Alisherovich. Tiền vệ Bình Dương nhanh chân hơn chạm bóng, còn Giáp Tuấn Dương lại có động tác nhảy đạp vào chân đối phương. Theo quan sát, Tuấn Dương không hề chạm bóng trong tình huống này. Ngoài ra, anh cũng chủ động nhảy lên khi vẫn còn cách bóng khá xa và tiếp đất bằng 2 chân. Sau pha vào bóng của Tuấn Dương, trọng tài chính Lê Vũ Linh đã mất khá nhiều thời gian để tham khảo VAR, nhưng ông chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ bên phía Công an Hà Nội. Với án phạt của Ban kỉ luật VFF, huấn luyện viên Mano Polking buộc phải tính toán những phương án nhân sự cho Công an Hà Nội ở V.League 2024-2025. Trước mắt đội bóng này sẽ là 2 trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu bảng - gặp Hà Nội FC (19.10) và Thép Xanh Nam Định (28.10).