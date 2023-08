Câu lạc bộ Đà Nẵng thiệt đơn, thiệt kép trong cuộc đua trụ hạng V.League

Trước khi bước vào giai đoạn 2 V.League dành cho nhóm 6 đội tranh suất trụ hạng, câu lạc bộ Đà Nẵng có 10 điểm. Đội bóng sông Hàn bổ nhiệm huấn luyện viên Phạm Minh Đức với hi vọng nhanh chóng trụ hạng, lúc bấy giờ hơn TPHCM và Bình Dương lần lượt từ 2-3 điểm.So với các đội xếp trên như Sông Lam Nghệ An hay Hoàng Anh Gia Lai,... Đà Nẵng cũng chỉ kém khoảng 3-6 điểm. Đồng nghĩa với việc nếu có thể giành chiến thắng trong 2 trận đấu đầu tiên ở giai đoạn 2, đoàn quân của ông Phạm Minh Đức sẽ sớm vào vùng an toàn.Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Trong 4 trận vừa qua, Đà Nẵng chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm. Họ hòa Bình Dương trước khi thua TPHCM, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An với cùng tỉ số 0-1. Trong khi đó, 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Đà Nẵng là TPHCM và Bình Dương lại tăng tốc đúng lúc.

Với "chiến hạm đỏ", ngoài 2 thất bại, họ cũng có 2 chiến thắng quan trọng và một trong số đó chính là việc giành 3 điểm trước Đà Nẵng. Đối thủ lại là Bình Dương dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức giành được 7 điểm sau 4 lượt trận. Nhờ thế, cả hai đội bóng này đang có 14 điểm, hơn Đà Nẵng tới 3 điểm trong bối cảnh chỉ còn 1 vòng đấu nữa là hạ màn.