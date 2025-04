Câu chuyện về hành trình 1.500km đưa cháu bé chưa kịp chào đời về quê

Cháu bé sinh non không qua khỏi, chàng trai người Mông ôm thi thể cháu vượt 1.500km từ Bình Phước về Nghệ An an táng. Câu chuyện trên chuyến xe khiến nhiều người xúc động, nghẹn lòng.

Ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền câu chuyện đầy nhân văn về nhà xe Phước Hằng, đóng tại huyện Con Cuông, Nghệ An, khi đồng hành cùng chàng trai trẻ người Mông đưa thi thể cháu bé, là thai nhi sinh non, từ tỉnh Bình Phước về quê huyện Kỳ Sơn để an táng theo phong tục địa phương. Chia sẻ với phóng viên, anh Phan Công Phước, chủ xe khách Phước Hằng, cho biết, sáng 5/4, khi xe đang trên hành trình từ Bình Phước về Nghệ An, anh đón một nam hành khách là người Mông, quê ở huyện Kỳ Sơn. Khi lên xe, chàng trai mang theo một túi nilon được buộc kín. Ban đầu không ai chú ý, nhưng bằng linh cảm, anh Phước nhẹ nhàng hỏi: "Em mang theo gì vậy?". Sau một thoáng ngập ngừng, chàng trai nhỏ giọng trả lời: "Là thai nhi, con của chị gái em. Giờ em đưa cháu về quê để chôn cất". Câu chuyện cảm động về nhà xe Phước Hằng được chia sẻ lên mạng xã hội (Ảnh: Nguyễn Phê). Câu nói tưởng chừng bình thản ấy khiến anh Phước sững người. Trong khoảnh khắc, không khí trên xe chùng xuống. Đứa trẻ xấu số là cháu gái ruột của chàng trai. Bố mẹ cháu rời quê vào Bình Phước làm nghề cạo mủ cao su. Giữa hoàn cảnh khó khăn, nỗi đau ập đến bất ngờ khiến gia đình không kịp xoay xở. Người em trai đã lặng lẽ thay anh chị, nhận phần tiễn đưa cháu chưa kịp chào đời về với tổ tiên. Theo anh Phước, sau khi biết sự việc, anh không thể cầm lòng. "Làm nghề xe khách bao nhiêu năm, tôi chưa từng rơi vào tình huống như vậy. Nhưng nhìn cháu bé nằm co ro trong túi nilon, tôi không thể nào để hai cậu cháu dừng lại giữa đường. Dù có là kiêng kỵ hay e ngại gì đi nữa, lương tâm tôi không cho phép", anh kể. Chàng trai người Mông đưa cháu về quê (Ảnh: Phước Hằng). Sau đó, anh thông báo cho toàn bộ hành khách trên xe và nhận được sự đồng thuận. Một số hành khách còn chủ động hỗ trợ anh dừng xe để mua hộp gỗ nhỏ, khăn trắng, nhang đèn. Cháu bé được đặt cẩn thận vào hộp, lau người sạch sẽ, rồi cả xe cùng nhau thắp một nén hương tiễn biệt, lặng lẽ nhưng trọn vẹn nghĩa tình. Anh Phước cho biết thêm, không lâu trước đó, anh từng gặp một tình huống đáng nhớ khác trên chính chuyến xe của mình. Khi đang di chuyển từ Nghệ An vào TPHCM, anh và các hành khách từng kịp thời đưa một sản phụ chuyển dạ giữa đường đến trạm y tế. Nhờ sự hỗ trợ đúng lúc, chị đã sinh an toàn một cháu bé nặng 3kg ngay trong hành trình. "Có những chuyến xe không chỉ chở người, mà chở theo cả sự sống, nỗi đau, nước mắt và lòng trắc ẩn. Và rồi tất cả cùng ngồi chung một hành trình mang tên yêu thương", anh nói. Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người xúc động trước nghĩa cử thầm lặng nhưng đầy nhân văn của chàng trai trẻ và hành động nghĩa tình của chủ xe và hành khách trên chuyến xe hôm đó. Xe Phước Hằng có mặt tại bến xe Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Ảnh: Phước Hằng). Tài khoản Nguyễn Lan viết: "Cháu bé chưa từng mở mắt nhìn cuộc đời, nhưng lại được về với quê hương trong vòng tay ấm áp của những con người tử tế. Cảm ơn tất cả vì đã cho cháu một lời tiễn biệt đúng nghĩa". Bạn Nguyễn Bảo Ngọc xúc động chia sẻ: "Đọc mà rơi nước mắt. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ để em bé được trở về với tổ tiên. Dù không cùng máu mủ, nhưng thật lòng biết ơn nhà xe và tất cả những ai có mặt trên chuyến xe hôm ấy vì đã đồng cảm và giúp cháu một lời tiễn biệt trọn vẹn". Hành trình dài hơn 1.500km ấy không chỉ là một chuyến xe, mà là nhịp cầu nối tình thân, nghĩa đồng bào và lòng trắc ẩn. Không cần đến những hành động lớn lao, đôi khi chỉ một cái gật đầu đồng ý, một hộp gỗ nhỏ, một nén hương thắp vội… cũng đủ để thắp sáng niềm tin vào sự tử tế.