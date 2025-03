4. Paddington in Peru – 4,5 triệu USD

3. The Monkey – 6,4 triệu USD

2. Last Breath – 7,8 triệu USD

1. Captain America: Brave New World – 15 triệu USD

5. Dog Man – 4,2 triệu USD

6. Mufasa: The Lion King – 1,9 triệu USD

7. Ne Zha 2 – 1,8 triệu USD

8. Heart Eyes – 1,3 triệu USD

9. The Unbreakable Boy – 1,2 triệu USD

10. One of Them Days – 925.000 USD./.