Theo công ty phân tích và đánh giá truyền thông toàn cầu Comscore, tổng doanh thu phòng vé cuối tuần qua đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Trước khi "A Minecraft Movie" ra mắt, doanh thu phòng vé năm 2025 vẫn còn thấp hơn 11% so với năm ngoái nhưng giờ đây đã gần như san bằng khoảng cách này. Tuy nhiên, Comscore cũng chỉ ra rằng doanh thu tính đến thời điểm này của năm 2025 vẫn còn kém 31% so với cùng kỳ năm 2019.



Các tác phẩm mới ra mắt cuối tuần qua như "The King of Kings" của Angel Studios, "The Amateur" của Walt Disney Co., "Drop" của Universal Pictures hay "Warfare" của A24 đều không thể cạnh tranh được với sức mạnh của "Minecraft." Tuy nhiên, một số bộ phim đã có màn trình diễn vượt ngoài mong đợi.



"The King of Kings" - một bộ phim hoạt hình kể về cuộc đời Chúa Jesus - giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ với doanh thu 19,1 triệu USD từ 3.200 rạp chiếu.

Bộ phim được chuyển thể một cách phóng khoáng từ cuốn sách thiếu nhi của Charles Dickens với phần lồng tiếng sở hữu dàn diễn viên kỳ cựu gồm Oscar Isaac, Kenneth Branagh và Uma Thurman.