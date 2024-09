Cậu bé Việt kiều từng gây 'sốt' Vietnam Idol Kids tuổi 18 được học bổng trường ĐH đắt đỏ bậc nhất Việt Nam

Jayden Trịnh được khán giả nhớ tới với hình ảnh cậu bé tóc xoăn, quấn khăn, ôm đàn hát “60 năm cuộc đời” thi “Vietnam Idol Kids 2016”. Đam mê âm nhạc, có thể chơi 16 loại nhạc cụ nhưng Jayden Trịnh lại không lựa chọn âm nhạc để theo đuổi. Ôm đàn hát "60 năm cuộc đời", Jayden Trịnh "gây bão" Jayden Trịnh (sinh năm 2004) có mẹ là người Việt, bố người gốc Singapore, sinh ra và lớn lên tại New Zealand. Năm 2016, khi tham gia chương trình Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên, Jayden Trịnh gây ấn tượng khi ôm đàn lãng tử hát các ca khúc: 60 năm cuộc đời,Mặt trời bé con… Giọng hát nội lực, phong cách biểu diễn tự tin và vẻ ngoài dễ thương của cậu bé đã chinh phục ban giám khảo cùng khán giả theo dõi chương trình. Chung cuộc, cậu bé lọt top 4 Vietnam Idol Kids 2016.

Jayden Trịnh trên sân khấu Vietnam Idol Kids 2016. Dù không giành ngôi vị Quán quân, Jayden Trịnh vẫn để lại ấn tượng cho khán giả bởi tài năng đặc biệt. Tiếng vang từ cuộc thi cũng khiến Jayden có nhiều cơ hội để tiếp tục biểu diễn trên các sân khấu lớn. Jayden bắt đầu hành trình học nhạc, chơi nhạc, sống cùng nhạc khi cậu mới chỉ 5 tuổi. Từ năm 6 tuổi, bé đã có thể chơi 14 loại nhạc cụ, tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc. Năm 10 tuổi, bé đã bộc lộ khả năng sáng tác và giành giải nhất nhiều cuộc thi tại New Zealand về các loại nhạc cụ và giải nhất sáng tác nhạc đồng quê tại Australia. Tại New Zealand, Jayden Trịnh tham gia các sự kiện âm nhạc của dàn giao hưởng trẻ thành phố, ban nhạc Jazz của trường và thành phố. Jayden cũng từng là host chương trình phát thanh cho thanh thiếu niên New Zealand, phát sóng tại 6 tỉnh thành, và trên podcast trong vòng 9 năm, từ khi cậu học lớp 4.

Jayden Trịnh có thể hát, chơi nhiều loại nhạc cụ. Mỗi lần có dịp về thăm quê hương, Jayden Trịnh cũng sẽ cố gắng tham gia các show, sự kiện âm nhạc. Hiện tại, cậu vẫn đang tiếp tục sáng tác bài hát, và các tác phẩm có sẵn trên các kênh Spotify và Apple Music… Jayden có thể chơi được 16 loại nhạc cụ, trong đó, yêu thích và thành thạo nhất 5 loại: Piano, Guitar, kèn Saxophone, Sáo (Flute), và trống. Jayden được mọi người gọi "thần đồng âm nhạc", nhưng mẹ của bé khẳng định con mình không phải thần đồng, chỉ có năng khiếu và niềm đam mê với âm nhạc. Thành công của Jayden 90% nhờ cần cù và đam mê. Sự lựa chọn bất ngờ của Jayden Trịnh tuổi 18 Với niềm đam mê âm nhạc lớn, những tưởng cậu bé Jayden Trịnh sẽ phát triển sự nghiệp ca hát, biểu diễn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, năm 18 tuổi, Jayden Trịnh đã bất ngờ chọn con đường y khoa, trở thành sinh viên ngành Bác sĩ đa khoa Trường Đại học VinUni với mức học bổng 75%. Được biết, mức học phí tính trên 1 năm học dành cho sinh viên theo học bậc cử nhân tại đây tương đương 815.850.000 VNĐ/năm (khoảng 35.000 USD). Jayden chia sẻ, cậu có nhiều trăn trở khi lựa chọn âm nhạc và y khoa. Từ nhỏ, bên cạnh âm nhạc, Jayden có một sự quan tâm lớn về khoa học, đặc biệt về khoa học sức khỏe.

Jayden Trịnh (ở giữa hàng sau) quyết định chọn con đường y khoa. Thời gian là học sinh tiểu học, cậu đã tham dự một chương trình hàng tuần do Dịch vụ Xe cứu thương của New Zealand điều hành, có tên là "Thanh niên St. John" (St. John Youth). Chương trình được tổ chức với mục đích dạy thanh thiếu niên về kỹ năng sơ cứu, cũng như kỹ năng cấp cứu. Trong thời gian tham gia chương trình này, Jayden đã phát triển mối quan tâm khá lớn đến việc chăm sóc sức khỏe, cũng như các ngành liên quan tới y khoa. Cuối cùng, giữa hai sự lựa chọn, Jayden đã chọn con đường y khoa. Jayden hy vọng sự lựa chọn của mình sẽ giúp mình cứu được nhiều mạng sống trong tương lai và đóng góp cho xã hội một cách thực sự có ý nghĩa.

Hình ảnh Jayden lớn bổng bên mẹ, cậu đã cắt tóc ngắn. Jayden cũng khẳng định, âm nhạc vẫn luôn là một phần quan trọng trong đời sống, là niềm đam mê cậu không bao giờ từ bỏ. Hiện nay, Jayden Trịnh đã là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học VinUni. Thi thoảng trên trang cá nhân, Jayden đăng tải một số hình ảnh bên mẹ hoặc các bạn cùng lớp. Tài năng nhí năm nào nay đã 20 tuổi, trưởng thành hơn và có nhiều thay đổi về ngoại hình. Jayden cao lớn hơn nhiều, vẻ ngoài nam tính và cậu đã cắt tóc ngắn. Jayden cũng chia sẻ một clip gần đây, cậu có dịp tới một quán cà phê ở Việt Nam học bài, ở đó có mic nên Jayden đàn hát ca khúc "Yesterday", sau đó là "Hạ trắng". Giọng hát Jayden ấm áp, lôi cuốn, được khen "luôn là chàng trai đa tài". Dù theo đuổi con đường âm nhạc hay y khoa, sự lựa chọn của Jayden vẫn luôn nhận được sự theo dõi và ủng hộ của đông đảo khán giả. Theo Sức khỏe đời sống