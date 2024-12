Cắt dây leo trên cổng nhà, người đàn ông ở TPHCM bị điện giật tử vong

Trong lúc bắc thang leo lên cổng để cắt dây leo từ nhà hàng xóm vắt qua nhà mình, người đàn ông ở quận Bình Thạnh (TPHCM) bị điện giật tử vong. Ngày 3/12, Công an quận Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông bị điện giật tử vong. Nạn nhân là ông N.M.Đ (70 tuổi), ngụ hẻm 47 đường Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh. Vị trí ông Đ. bị điện giật (Ảnh: Xuân Đoàn). Thông tin ban đầu, khoảng 10h30, ông Đ. thấy dây leo từ cổng nhà kế bên bám nhiều qua cổng nhà mình. Ông Đ. liền bắc thang leo lên rồi dùng kéo cắt những sợi dây leo. Khi đang cắt thì ông Đ. bất ngờ co giật, bất tỉnh trong tư thế đứng trên chiếc thang, phần cơ thể ngã vào hàng rào cổng. Nghi ông Đ. bị điện giật, Công an phường 24 cùng nhân viên điện lực ngắt điện khu vực, đưa ông Đ. xuống dưới nhưng nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Theo quan sát, vị trí ông Đ. cắt dây leo có gắn một chiếc đèn chiếu sáng, được nối với dây điện kéo từ cột điện trong hẻm. Bước đầu công an nhận định ông Đ. tử vong do bị điện giật.