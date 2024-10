Cặp vợ chồng U60 đi phượt 5.000km xuyên Việt

Kết thúc chuyến đi 20 ngày qua nhiều vùng hiểm trở, cặp vợ chồng tuổi 50-60 không thấy mệt, sẵn sàng lên xe mô tô đi tiếp. Vợ chồng chị Tạ Thị Bê (họa sĩ, hiện sống tại 2 nơi TPHCM và Vũng Tàu) vừa kết thúc chuyến đi phượt xuyên Việt bằng mô tô trong 20 ngày, tổng hành trình 5.000km. Chồng chị Bê ở tuổi U60 vừa lái xe suốt đường dài, vừa dừng chân chụp ảnh cho vợ. Chị Bê chia sẻ: “Ngày thường tôi chiều ông xã nhiều hơn. Như anh thích ăn gì vợ sẽ nấu; thích đi đâu, làm việc gì, chúng tôi trao đổi và anh thường là người quyết định. Vậy nhưng trong những chuyến đi phượt hay trong đam mê hội họa, ông xã luôn nắm bắt ý vợ, chiều vợ. Với chuyến đi này, vợ chồng tôi cùng nhau tìm hiểu các điểm đến. Sau đó, ông xã lên kế hoạch cho hành trình, lo việc chạy xe và bảo trì xe, tôi lo công tác hậu cần”. Vợ chồng chị Tạ Thị Bê ở Pù Luông, Hòa Bình. Trước đó, họ mặc trang phục đi đường cùng đồ bảo hộ, khi dừng chân nghỉ ngơi họ lấy xe máy để đi chơi quanh làng Vợ chồng chị Tạ Thị Bê xuất phát hành trình xuyên Việt vào ngày 9/9 từ TP Vũng Tàu. Theo cung đường biển, anh chị đến Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế. Sau đó, từ Huế, họ theo đường Trường Sơn qua Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa (Pù Luông), Hòa Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang. Từ Hà Giang, anh chị đi 1 vòng đến tất cả điểm: Quảng Bạ, Yên Minh, Sung La, Lũng Cú, Đồng Văn, Mã Pì Lèng, Mèo Vạc, Du Già. Sau đó, anh chị trở lại KM số 0 ở thành phố Hà Giang. Từ đây, anh chị tiếp tục đi theo đường Trường Sơn vào Huế, Đà Nẵng, Hội An. Rời Hội An, họ đi đường Trường Sơn Đông, đường Hồ Chí Minh đến Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Đắk Nông, Bình Dương và kết thúc hành trình tại TPHCM. Ở mỗi điểm đến, anh chị đều chọn những nét đặc trưng của vùng miền để trải nghiệm. Tùy cung đường mà họ sẽ nghỉ lại qua đêm, lấy xe đi dạo quanh xóm, sửa soạn trang phục để chụp ảnh hoặc cùng nhau thưởng thức cà phê, đặc sản... Vợ chồng chị Bê ở cổng trời Quản Bạ, Hà Giang Chị Bê cũng cho biết, hành trình thực tế xảy ra đúng như kế hoạch đã vạch ra. Mặc dù bão Yagi vừa xảy ra, nhưng thời tiết vẫn rất đẹp và trong lành. “Chỉ vài cung đường ở Hà Giang (Mèo Vạc và Du Già) đường sá không được tốt lắm, đường đèo Mã Pì Lèng cũng rất hiểm trở. Đi qua khúc đường xấu, tôi cố gắng ngồi thật yên để anh xã cân bằng xe mà chạy. May mắn là cũng qua”. Mục đích ban đầu của vợ chồng chị Bê trong chuyến đi phượt lần này là chinh phục "Tứ đại đỉnh đèo" được xem là đẹp nhất và hùng vĩ nhất bao gồm: Mã Pì Lèng (Hà Giang), Ô Quy Hồ (Lào Cai), Pha Đin (Điện Biên), Khau Phạ (Yên Bái). Và thật vui khi họ đã chinh phục thành công cả 4 đèo này. Chân dung "phượt thủ" U60 luôn chiều vợ "hết nấc" trong những chuyến đi Vợ chồng cân bằng thời gian chạy xe và những trải nghiệm nghỉ dưỡng Khi nhìn lại hành trình qua 22 tỉnh thành, điểm đến khiến họa sĩ Tạ Thị Bê xúc động nhất là khi đến quê Bác ở Nghệ An. “Tôi rưng rưng khi nghe lại câu chuyện Bác đi tìm đường cứu nước. Tôi cũng ghé thăm Ngã ba Đồng Lộc, khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ và thăm Thành cổ Quảng Trị… Những mảnh đất nhuộm máu biết bao người đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay” - chị Bê tâm sự. Yêu thích khắc họa thiên nhiên Việt Nam, chị Tạ Thị Bê cho rằng những chuyến đi như thế này làm đầy cảm hứng sáng tác trong chị. Chị muốn khám phá hơn nữa về đất nước, con người Nam. Với chị, quê hương Việt Nam rất đẹp, thơ mộng và hùng vĩ, con người dễ thương, mến khách, cần quảng bá hình ảnh quê hương đất nước tới nhiều bạn bè quốc tế hơn nữa. Chị Tạ Thị Bê trước ngôi nhà Bác ở khi còn nhỏ Họa sĩ Tạ Thị Bê trên cầu Tràng Tiền, thành phố Huế 2 "phượt thủ" ở cố đô Huế... Chị Bê nói, chỉ cần có đủ sức khỏe là anh chị lại lên đường. Kết thúc chuyến đi dài nhưng vì cảm thấy rất sung sướng, hạnh phúc, cả anh và chị đều không thấy mệt. Sau chuyến đi này, đến giữa tháng 10, vợ chồng chị Bê lại tiếp tục cùng bạn bè đến miền Tây sông nước, tham quan cảnh đẹp và thưởng thức những đặc sản vùng miền. Việc cha mẹ yêu thích đi phượt truyền cảm hứng cho cô con gái. Chị Bê chia sẻ: “Con gái tôi đang học năm 3 đại học. Cháu tự lập từ nhỏ nên các chuyến đi của ba mẹ không ảnh hưởng gì. Con tôi thích chứng kiến ba mẹ vui vẻ, tràn đầy năng lượng khi đi xa và cũng mong khi có thời gian con sẽ trải nghiệm khám phá thật nhiều như ba mẹ”. Linh Nguyễn