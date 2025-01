Cáp quang biển AAE-1 vừa sửa xong, tuyến IA lại gặp sự cố

Lỗi trên nhánh S1H5 của tuyến cáp quang biển quốc tế AAE-1 đã được sửa xong ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, một tuyến cáp biển khác là IA lại vừa gặp sự cố vào ngày 26/12/2024 gây mất dung lượng kết nối đi Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore trên tuyến. Hai tuyến cáp biển APG và IA đang cùng gặp sự cố Thông tin với phóng viên VietNamNet sáng ngày 3/1, đại diện một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet – ISP tại Việt Nam cho biết, thời điểm hiện tại, sau khi cáp quang biển AAE-1 khôi phục hoàn toàn dung lượng, vẫn còn 2 tuyến cáp biển khác đang gặp sự cố, gây ảnh hưởng nhất định đến chất lượng dịch vụ Internet Việt Nam đi quốc tế. Cụ thể, sáng ngày 31/12/2024, việc cấu hình lại nguồn sau sửa chữa nhánh S1H5 của tuyến cáp quang biển AAE1 đã hoàn thành, kết nối Internet quốc tế đi Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore trên tuyến đã khôi phục. Hai tuyến cáp biển hiện đang gặp sự cố là APG và IA. Trong đó, cáp biển APG bị lỗi trên 2 nhánh gồm S1.9 kết nối vào Malaysia và S8 kết nối với Thái Lan. Gặp sự cố mới từ ngày 26/12/2024 trên nhánh S1 giữa phân đoạn từ Việt Nam đi Singapore, cáp biển IA hiện đang mất toàn bộ dung lượng kết nối Internet Việt Nam với Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore. Ngay sau khi các tuyến cáp biển gặp sự cố, các nhà mạng đều đã triển khai phương án dự phòng để giảm thiểu ảnh hưởng, đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet quốc tế cung cấp tới người dùng. Ảnh minh họa: C.H Về lịch sửa chữa, hiện đối tác quốc tế chưa thông báo lịch khắc phục sự cố của tuyến IA tới các ISP tại Việt Nam. Với các lỗi trên tuyến cáp biển APG, dự kiến sự cố trên nhánh S8 sẽ được khắc phục từ ngày 6/1 đến ngày 10/1; tuy nhiên, sự cố trên nhánh S1.9 hiện vẫn chưa có thời gian khắc phục. Chia sẻ tại tọa đàm “Thương mại hóa 5G, ứng dụng vào ngành công nghiệp thông minh” diễn ra ngày 26/12/2024, ông Lê Bá Tân, Trưởng ban kỹ thuật tập đoàn Viettel nhấn mạnh một vấn đề cốt lõi với các nhà mạng là phải đảm bảo nền tảng hạ tầng. Tuy nhiên, một trong những thách thức không nhỏ với các ISP là kết nối cáp quang biển quốc tế. “Đây là một điểm yếu của Việt Nam thời gian qua. Chúng ta đã thấy sự mong manh của một số tuyến cáp quang biển. Thời gian hồi phục khi các tuyến cáp biển gặp sự cố cũng kéo dài hơn so với trước”, ông Lê Bá Tân nhận xét. Nâng cao tính bền vững, an toàn của hạ tầng viễn thông quốc tế Thực tế, điểm yếu về kết nối cáp quang biển quốc tế đã được Bộ TT&TT nhận thức rõ. Cụ thể, từ giữa năm ngoái, Bộ TT&TT đã ra chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế của Việt Nam. Mục tiêu đặt ra tại chiến lược này là đến năm 2030 sẽ đưa vào hoạt động thêm tối thiểu 10 tuyến cáp quang biển mới, nâng tổng số tuyến cáp quang biển của Việt Nam lên tối thiểu 15 tuyến. Chiến lược hạ tầng số Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi tháng 10/2024 đã xác định một trong những định hướng lớn là đảm bảo thông tin liên lạc và trao đổi dữ liệu toàn cầu. Theo đó, trong năm 2025, Việt Nam sẽ đưa ít nhất 2 tuyến cáp quang biển mới vào khai thác, đồng thời dự kiến bổ sung tối thiểu 8 tuyến cáp biển vào năm 2030, nâng tổng dung lượng thiết kế đáp ứng yêu cầu dự phòng tối thiểu “1+2”. Các mục tiêu nêu trên của chiến lược phát triển hạ tầng số Việt Nam hướng tới bảo đảm tính bền vững, an toàn của hạ tầng viễn thông quốc tế, đảm bảo kết nối không bị gián đoạn, đồng thời tăng cường năng lực băng thông kết nối quốc tế. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển hệ thống cáp quang quốc tế để xây dựng khả năng tự chủ trong thiết lập, triển khai, sửa chữa các tuyến cáp quang quốc tế, đảm bảo an toàn cho mạng lưới Internet Việt Nam. Ảnh minh họa: M.H Hiện tại, các ISP tại Việt Nam đang khai thác 5 tuyến cáp quang biển quốc tế gồm AAG, AAE-1, APG, IA và SMW3 với tổng dung lượng sử dụng hơn 20 Tbps, tổng dung lượng khả dụng 34 Tbps. Cả 5 tuyến cáp biển này đều kết nối ra phía Đông qua Biển Đông, từ 6 trạm cập bờ đặt tại Đà Nẵng, Vũng Tàu và Quy Nhơn. Theo thống kê sơ bộ, trung bình mỗi năm các tuyến cáp quang biển mà Việt Nam đang sử dụng gặp khoảng 15 sự cố. Giai đoạn trước năm 2022, thời gian sửa chữa cáp biển kéo dài từ 1 - 2 tháng/sự cố. Từ năm 2022 đến nay, thời gian khắc phục sự cố cáp biển đã kéo dài hơn. Cũng tại tọa đàm ngày 26/12/2024, Trưởng ban kỹ thuật tập đoàn Viettel Lê Bá Tân cho hay: “Gần đây, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ TT&TT, Viettel đã chủ trì xây dựng tuyến cáp quang biển kết nối sang Singapore và sắp tới sẽ quy hoạch một số tuyến cáp quang biển nữa đến các Hub quốc tế để đảm bảo là kiên cố, củng cố hạ tầng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế”. Thông tin từ Viettel Solutions, cáp quang biển ADC có Viettel tham gia đầu tư, đã được khánh thành từ trung tuần tháng 12 và các nhà mạng tại Việt Nam dự kiến sẽ sử dụng được dịch vụ Internet quốc tế qua tuyến cáp biển mới này trong đầu năm nay. Là tuyến cáp biển mới nhất tại khu vực nội châu Á, ADC có độ dài gần 10.000km với tổng dung lượng ban đầu hơn 160Tbps. ADC kết nối đến 7 trạm cập bờ tại các quốc gia dọc theo tuyến cáp là Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Điểm cập bờ của tuyến cáp ADC tại Việt Nam là Quy Nhơn (Bình Định). Về thiết kế, tuyến cáp có cấu hình 8 cặp sợi trên trục chính Singapore - Hồng Kông (Trung Quốc) - Nhật Bản, sử dụng công nghệ ghép bước sóng mật độ cao và có thể hỗ trợ các công nghệ mới nhất trong tương lai. Đặc biệt, ADC được thiết kế kết nối trực tiếp tới các trung tâm dữ liệu lớn nhất châu Á. Cáp ADC có 9 nhà đầu tư. Trong đó, Viettel là nhà đầu tư duy nhất tại Việt Nam sở hữu 1 cặp sợi trên trục chính, với dung lượng thiết kế tối thiểu là 20Tbps và sở hữu toàn bộ nhánh cáp biển và trạm cập bờ tại Việt Nam. Khi đưa vào khai thác chính thức, ADC sẽ là tuyến cáp biển có dung lượng lớn nhất tại Việt Nam, gấp 2 lần tuyến cáp có dung lượng lớn nhất hiện tại là AAE-1.