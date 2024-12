Cập nhật phiên bản mới bộ cẩm nang bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa giới thiệu phiên bản mới bộ cẩm nang ‘Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng’ đến đông đảo phụ huynh, giáo viên và những người quan tâm tại trang web vn-cop.vn Thông tin với phóng viên VietNamNet, đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – VNCERT/CC thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho hay, phiên bản mới của bộ cẩm nang ‘Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng’ không chỉ cập nhật những rủi ro trên môi trường mạng với trẻ em, mà còn cung cấp các công cụ, giải pháp thiết thực, giúp trẻ có thể tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ phụ huynh đồng hành cùng con an toàn trên Internet. “Phiên bản mới của bộ cẩm nang là công cụ quan trọng giúp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực từ môi trường mạng đối với trẻ em”, đại diện VNCERT/CC nhấn mạnh. Cục An toàn thông tin tin tưởng rằng bộ cẩm nang 'Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng' sẽ trở thành tài liệu thiết yếu để hỗ trợ trẻ em tham gia môi trường mạng một cách an toàn. Ảnh minh họa: D.V Được ra mắt lần đầu năm 2023, bộ cẩm nang ‘Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng’ là một giải pháp quan trọng nhằm triển khai nhiệm vụ của chương trình 'Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025'. Đề cập đến lý do xây dựng bộ cẩm nang ‘Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng’ và tiếp tục cập nhật phiên bản mới của ấn phẩm này, chuyên gia VNCERT/CC cho biết không gian mạng, Internet đã và đang trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống, đặc biệt đối với trẻ em là những đối tượng đang sử dụng công nghệ vào trong học tập và sinh hoạt hàng ngày. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2023, dân số Việt Nam đạt khoảng 100,3 triệu người, trẻ em chiếm gần 1/4 dân số, trong đó 2/3 trẻ em có thể tiếp cận thiết bị kết nối Internet. Số liệu của Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột Mỹ (NCMEC) chỉ ra rằng, năm 2023 có khoảng 533.236 báo cáo về hình ảnh, video xâm hại tình dục trẻ em trên mạng liên quan tới Việt Nam. Con số này phần nào cho thấy sự cấp thiết phải bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng. “Chúng tôi tin tưởng rằng bộ cẩm nang sẽ trở thành tài liệu thiết yếu, giúp phụ huynh, giáo viên và người chăm sóc trẻ nắm bắt kiến thức mới, kỹ năng cơ bản để hỗ trợ trẻ em tham gia môi trường mạng một cách tự tin và an toàn, từ đó giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực mà Internet có thể gây ra”, chuyên gia VNCERT/CC chia sẻ. Phiên bản mới của bộ cẩm nang 'Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng' đã được Cục An toàn thông tin đưa lên trang web vn-cop.vn của Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Các phụ huynh, giáo viên và những người quan tâm có thể xem phiên bản mới bộ cẩm nang ‘Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng’ tại mục tài liệu trên trang web của Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại địa chỉ vn-cop.vn 5 nhóm nội dung của bộ cẩm nang ‘Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng’

- Cẩm nang chung: Cung cấp thông tin cơ bản về Internet, lợi ích, rủi ro trên mạng với trẻ em; một số khái niệm về bảo vệ trẻ em trên mạng; hướng dẫn cách phản ánh khi phát hiện nội dung độc hại, không phù hợp với trẻ.

- Cẩm nang cho trẻ dưới 6 tuổi: Cung cấp nguyên tắc bảo vệ trẻ dưới 6 tuổi trên mạng. Còn được gọi giai đoạn ‘Ươm mầm’, trẻ ở giai đoạn này mới bắt đầu tiếp cận với Internet dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, thầy cô. Nội dung này chủ yếu hỗ trợ cha mẹ, thầy cô nhận biết các rủi ro trẻ có thể gặp phải và nắm được một số cách để hướng dẫn ban đầu cho trẻ em tham gia môi trường mạng.

- Cẩm nang cho trẻ từ 6 tới 11 tuổi: Cung cấp các nguyên tắc bảo vệ trẻ em ở gia đoạn ‘Phát triển’. Đây là lứa tuổi trẻ đã bắt đầu học tập và tìm hiểu tương tác trên mạng trong một giới hạn nhất định, bắt đầu hình thành các kỹ năng số. Phần nội dung này gồm những hướng dẫn giúp trẻ em hình thành các kỹ năng ban đầu và lời khuyên dành cho phụ huynh để hỗ trợ con một cách hiệu quả

- Cẩm nang cho trẻ từ 11 tới 16 tuổi: Cung cấp các nguyên tắc bảo vệ trẻ em từ 11 đến 16 tuổi, còn gọi là giai đoạn ‘Tiền trưởng thành’. Đây là lứa tuổi trẻ bắt đầu sử dụng Internet một cách độc lập. Phần nội dung này gồm những hướng dẫn cụ thể cho trẻ em trong hình thành các kỹ năng cụ thể sử dụng Internet an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm

- Một số công cụ, phần mềm hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng: Giới thiệu các công cụ cập nhật kiến thức bảo vệ trẻ em trên mạng và những công cụ hỗ trợ phụ huynh kiểm soát truy cập Internet.