Cập nhật: Mật vụ Mỹ xác nhận hạ nghi phạm nổ súng bắn Donald Trump

Cảnh sát New York tăng cường tuần tra tại Tháp Trump

Công tố viên Goldinger nói rằng ông không biết liệu kẻ nổ súng thiệt mạng vì vết thương do tự sát hay bị bắn trong vụ việc.

“Bà Jill và tôi rất biết ơn cơ quan Mật vụ đã đưa ông ấy đến nơi an toàn. Không có chỗ cho loại bạo lực này ở Mỹ. Chúng ta phải đoàn kết như một quốc gia để lên án bạo lực”, ông Biden nói thêm.

“Tôi đã được thông báo ngắn gọn về vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump ở Pennsylvania. Tôi rất biết ơn khi biết rằng ông ấy an toàn và vẫn ổn. Tôi đang cầu nguyện cho ông ấy và gia đình ông ấy cũng như cho tất cả những người có mặt tại sự kiện, trong khi chúng tôi đang chờ đợi thêm thông tin”, ông Biden cho biết.

Sở cảnh sát thành phố New York đang tăng cường tuần tra tại Tháp Trump và các địa điểm nhạy cảm khác sau khi cựu Tổng thống Donald Trump bị thương trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania.

Theo người phát ngôn của Thị trưởng thành phố New York Eric Adams, thị trưởng đã được thông báo tóm tắt về vụ việc. Cảnh sát New York cũng sẽ tăng cường an ninh tại 40 Phố Wall, Quảng trường Foley và Tòa thị chính.

Tháp Trump ở Manhattan hiện nằm dưới sự giám sát của cảnh sát New York, mặc dù ông Trump hiếm khi đến thăm nơi ở cũ của mình. Trong nhiều năm qua, Tháp Trump là nơi tụ tập của những người ủng hộ và phản đối cựu tổng thống.

Tổng thống Biden nhận được thông tin vụ việc

Tổng thống Joe Biden đã nhận được “thông báo ban đầu” về vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết tổng thống Mỹ đang tiếp nhận thông tin cập nhật từ người đứng đầu Cơ quan Mật vụ và Bộ trưởng An ninh Nội địa cũng như các quan chức khác.

Ông Biden và ông Trump hiện là 2 ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Mật vụ Mỹ: Ông Trump "an toàn"

Các mật vụ che chắn cho ông Trump tại sự kiện tranh cử ở Pennsylvania (Ảnh: Reuters).

Anthony Guglielmi, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Cơ quan Mật vụ, đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội X, xác nhận cựu Tổng thống Trump “an toàn”.

“Một sự cố xảy ra vào tối ngày 13/7 tại một cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania. Cơ quan Mật vụ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ và cựu Tổng thống vẫn an toàn. Một cuộc điều tra của Mật vụ đang diễn ra và thông tin thêm sẽ được công bố”, đại diện Mật vụ Mỹ thông báo.

Lời kể của nhân chứng

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời một nhân chứng cho biết cô đang làm tình nguyện viên và "ngồi ở hàng đầu tiên ngay trước mặt cựu Tổng thống Trump" khi vụ việc xảy ra.

“Ông ấy đang nói. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ “pop, pop, pop”, nghe rất giống pháo hoa. Sau đó, chúng tôi nhận ra tất cả Mật vụ, có ít nhất 4 người trong số họ, nhảy lên sân khấu, đẩy ông ấy xuống”, nhân chứng nói.