Cập nhật bầu cử Tổng thống Mỹ: kết quả ở điểm công bố đầu tiên ra sao?

Rạng sáng 5/11 theo giờ địa phương, đã có bang ở Mỹ công bố kết quả sơ bộ kiểm phiếu. Người dân bỏ phiếu bầu cử tại Michigan Lúc 0h ngày 5.11, tại Dixville Notch, bang New Hampshire, Bà Kamala Harris và ông Donald Trump hòa nhau trong cuộc bỏ phiếu bầu cử. CNN đưa tin, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã hòa nhau với mỗi người được 3 phiếu bầu tại thị trấn nhỏ Dixville Notch của bang New Hampshire, bắt đầu Ngày bầu cử 5.11. Kết quả kiểm phiếu tại Thị trấn Dixville Notch Thị trấn Dixville Notch nằm dọc theo biên giới Mỹ - Canada ở mũi phía bắc của New Hampshire, đã mở và đóng điểm bỏ phiếu rạng sáng theo giờ miền Đông ngày 5.11 (12h ngày 5.11, theo giờ Việt Nam) theo truyền thống có từ năm 1960. Bang New Hampshire có 6 cử tri đăng ký, bao gồm 4 cử tri Cộng hòa và 2 cử tri khác. Theo truyền thống bầu cử Mỹ ở New Hampshire, tất cả cử tri đủ điều kiện tập trung tại khách sạn Balsams ở Dixville Notch để bỏ phiếu kín sau khi các điểm bỏ phiếu mở cửa vào 0h. Sau khi mọi lá phiếu được bỏ, các lá phiếu được kiểm đếm và kết quả được công bố - sớm nhiều giờ trước bất kỳ nơi nào khác, khiến nơi đây trở thành điểm đến của các phóng viên - với số lượng thường đông hơn số cử tri. Les Otten, một trong những cử tri của thị trấn, gọi việc công bố kết quả sớm là “một bài học công dân cho đất nước”. Các cử tri của Dixville Notch đã ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong hai cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất. Năm 2020, thị trấn này bỏ 5 phiếu cho Tổng thống Joe Biden. Năm 2016, bà Hillary Clinton giành được 4 trong số 7 phiếu, ông Donald Trump được 2 phiếu và ứng cử viên đảng Tự do Gary Johnson được 1 phiếu. Các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ trước giờ G cho thấy bà Harris và ông Trump một 9 một 10 trong cuộc đua giành ghế Nhà Trắng. Kết quả chênh lệch sít sao sẽ làm các phương tiện truyền thông phải chờ đợi lâu hơn trước khi đưa ra các công bố, nhưng điều đó cũng làm nảy sinh nguy cơ về việc kiểm phiếu lại và các thách thức pháp lý. Ứng viên Kamala Harris phát biểu tranh tử tại Philadelphia Chẳng hạn tại Pennsylvania, một cuộc kiểm phiếu lại tự động trên toàn bang sẽ được thực hiện nếu có sự chênh lệch 0,5% giữa số phiếu bầu của người chiến thắng và người thua cuộc. Vào năm 2020, sự chênh lệch này chỉ hơn 1,1%. Vào tháng 1 năm nay, 4 cử tri Cộng hòa đã đăng ký và 2 cử tri độc lập đã tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, bỏ 6 phiếu ủng hộ cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley. Ông Otten (75 tuổi) cho biết, ông "là đảng viên Cộng hòa kể từ khi 7 tuổi". Ông nói với CNN trước cuộc bỏ phiếu ngày 5.11 rằng, ông sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Các cử tri cũng đã bỏ phiếu trong cuộc đua giành chức thống đốc cạnh tranh nhất của đất nước giữa cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa một nhiệm kỳ Kelly Ayotte và ứng cử viên Dân chủ Joyce Craig, cựu thị trưởng Manchester, để kế nhiệm Thống đốc Cộng hòa sắp nghỉ hưu Chris Sununu. Các cuộc khảo sát quốc gia và ở các bang dao động cho thấy khoảng cách càng thu hẹp khi ngày 5 tháng 11 đang gần kề. Vì thế, chiến thắng ở một số nơi có thể sẽ có cách biệt rất nhỏ, có khả năng sẽ phải kiểm phiếu lại. Ứng viên Donald Trump phát biểu tranh cử tại Michigan Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ thường được công bố trong vòng vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Tuy nhiên, với cuộc đua sít sao giữa ứng viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris như trong năm nay, kết quả có thể phải chờ đợi lâu hơn, BBC thông tin. Thêm vào đó, một số kết quả có thể sẽ được công bố chậm hơn trong năm nay do các bang — bao gồm cả 7 bang dao động — đã thay đổi cách thức tổ chức bầu cử kể từ năm 2020. Mặt khác, việc kiểm phiếu đã được đẩy nhanh ở một số nơi như Michigan và lần này số lượng phiếu bầu qua thư sẽ ít hơn nhiều so với cuộc bầu cử diễn ra trong đại dịch Covid. Điều này nghĩa là có nhiều khả năng khác nhau về thời điểm công bố người chiến thắng — có thể là ngay trong đêm bầu cử, vào sáng hôm sau, hoặc thậm chí phải đến vài ngày sau nữa hoặc tới vài tuần. Trên toàn quốc, hệ thống bỏ phiếu đầu tiên sẽ đóng vào lúc 18 giờ EST tối thứ Ba 5/11 (6 giờ sáng thứ Tư 6/11 tại Việt Nam) và các cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ đóng lúc 1 giờ EST sáng thứ Tư (13 giờ chiều thứ Tư Việt Nam). Tuy nhiên, cuộc đua này dự kiến sẽ phụ thuộc vào kết quả từ bảy bang dao động - Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. 19 giờ EST ngày thứ Ba 5/11 (7 giờ sáng thứ Tư 6/11) - Các điểm bỏ phiếu đóng lại ở Georgia và năm bang khác, cũng như một phần ở ba bang khác. Đây cũng là thời điểm mà các đài truyền hình Mỹ bắt đầu đưa ra những dự đoán đầu tiên trong đêm, tại những bang ít cạnh tranh hơn như Kentucky. 19 giờ 30 EST (7 giờ 30 sáng thứ Tư) - Các điểm bỏ phiếu đóng cửa tại bốn bang, bao gồm Bắc Carolina, các bang mà bà Harris hy vọng sẽ kết thúc chuỗi thất bại của các ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ kể từ năm 2008. 20 giờ EST (8 giờ sáng thứ Tư) - Các điểm bỏ phiếu đóng cửa ở Pennsylvania và 16 bang khác, cũng như một phần ở Michigan và bốn bang khác. 21 giờ EST (9 giờ sáng thứ Tư) - Tất cả các cuộc bỏ phiếu còn lại sẽ đóng lại ở Michigan. Việc bỏ phiếu cũng sẽ kết thúc ở Arizona, Wisconsin và 12 bang khác. 22 giờ EST (10 giờ sáng thứ Tư) - Các điểm bỏ phiếu đóng cửa ở Nevada và hai bang khác, cũng như một phần ở hai bang khác.