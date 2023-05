Cặp đôi 'The Glory' bị bắt gặp hẹn hò tại nhà hàng

Bên cạnh chữ ký, Do Huyn viết: " Gửi Nasangmyung Chodang Soondubu. Tôi đã ăn rất ngon!!! Một nhà hàng tuyệt vời". Trong khi bạn gái anh viết : "Nasangmyung Chodang Soondubu. Tháng 5 năm 2023".

Vừa qua, Lim Ji Yeon giành được giải thưởng 'Nữ phụ xuất sắc nhất mảng truyền hình tại Baeksang 2023. Cô 'gây sốt' với tạo hình xinh đẹp tại buổi lễ cùng bài phát biểu.

Khoảnh khắc nữ diễn viên ngại ngùng khi gọi tên bạn trai.

Không chỉ gửi lời cám ơn chân thành đến tập thể đoàn phim 'The Glory', các bậc tiền bối, đồng nghiệp. Ji Yeon còn 'đốn tim' cư dân mạng khi công khai gọi tên bạn trai Lee Do Hyun bằng tên thân mật 'Do Hyunie'.