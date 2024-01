Your browser does not support the video tag.

Video: Cặp đôi nên duyên nhờ quán tạp hóa, rước dâu 10 bước chân do 2 nhà sát vách (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 30.000 lượt yêu thích khiến hai vợ chồng ngạc nhiên. Nhiều người hài hước "hàng xóm áp lực khi đi ăn cưới", cũng có người "xin vía lấy chồng gần".

Anh Quyết cho hay đăng tải video từ cuối tháng 11/2023 để lưu giữ kỷ niệm của hai vợ chồng. Chỉ sau một đêm, số lượng tương tác khủng khiến anh bất ngờ.

"Đúng chuẩn chuyện tình 'cô hàng xóm'. Chúc cặp đôi luôn hạnh phúc", tài khoản Thu Huyền bình luận.

"Kiểu này cô dâu chắc về ngoại ăn cơm thường xuyên", tài khoản Trần Quân hài hước.