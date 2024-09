Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn ngập úng, dòng ô tô ùn dài 5km

Sáng 14/9, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn ngập úng. Ô tô con gầm thấp đi lại khó khăn, các phương tiện bị ùn dài 5km. Do cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Văn Bình (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn ngập úng, các phương tiện ùn dài 5km. Đoạn ngập úng kéo dài khoảng 200m, xảy ra ở cả 2 chiều đường trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tại các làn sát đường gom của cao tốc càng ngập sâu hơn so với làn đường sát dải phân cách giữa. Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bị ùn cục bộ cả hai chiều. Chiều đường từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam bị ùn khoảng 5km. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo và bố trí người hướng dẫn cho các phương tiện vượt qua điểm ngập sâu. Ước chừng đoạn ngập sâu nhất dao động từ 30 - 50cm. Nhiều người tỏ ra khá sốt ruột khi các phương tiện bị ùn dài qua điểm ngập sâu. Cũng tại đây, đường gom cao tốc ngập khá sâu, dao động từ 50cm - 1m. Chỉ có các loại ô tô tải, xe gầm cao mới có thể lưu thông qua. Đơn vị quản lý đường cao tốc đã để rào chắn để cấm phương tiện đi qua đoạn ngập ngập sâu ở đường gom. Nhiều hầm chui dân sinh trên tuyến vẫn còn trong tình trạng ngập sâu. Như hầm chui đoạn qua đường dân sinh Nội Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) bị ngập khoảng 30 - 50cm.