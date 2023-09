Cao Thái Sơn sau loạt ồn ào: Cai rượu, sống độc thân giàu có tuổi U40

Sự nghiệp thăng trầm, lắm thị phi

Cao Thái Sơn sinh năm 1985, bắt đầu ca hát khi mới 17 tuổi. Thế nhưng, đến khi tham gia cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004, anh mới được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình điển trai, gương mặt sáng sân khấu và giọng hát ấm áp.

Năm 2009, Cao Thái Sơn thành công rực rỡ với ca khúc Con đường mưa. Thừa thắng xông lên, anh phát hành liên tiếp các ca khúc: Pha lê tím, Yêu thương quay về, Cầu vồng sau mưa, Bình yên nhé… và có được vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt.



Ca sĩ Cao Thái Sơn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thế nhưng, năm 2011, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ vướng nghi án "đạo nhái" khi nhiều người cho rằng MV Người ở lại của anh có nhiều điểm tương đồng với ca khúc Come back to me 2 của ca sĩ Hàn Quốc Se7en.