Cao Bằng: Tìm thấy toàn bộ 9/9 nạn nhân bị vùi lấp ở Lũng Lỳ

Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 9 thi thể nạn nhân mất tích tại điểm sạt lở Lũng Lỳ, xã Ca Thành (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng). Chiều 13/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, tính đến 15h30 cùng ngày, tại điểm sạt lở ở xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành (huyện Nguyên Bình), cơ quan chức năng đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân mất tích. Lực lượng chức năng tìm thấy một trong số 3 nạn nhân bị mất tích còn lại ở xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình (Ảnh: Cao Bằng Hóng). Đây là những nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong tổng số 9/9 người bị đất đá vùi lấp trước đó. Sau khi tìm thấy 3 nạn nhân cuối cùng, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Cũng trong chiều nay, tại điểm sạt lở Khuổi Ngọa, xã Ca Thành, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cũng tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân, tuy nhiên vẫn còn khoảng 5 nạn nhân khác đang mất tích, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm. Theo Công an tỉnh Cao Bằng, tính tới 16h hôm nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 52 người chết do mưa bão, đã xác định được danh tính 46 người, chưa xác định được danh tính 6 người, mưa bão làm 15 người bị thương, còn lại khoảng 5 người đang mất tích.