Cao Bằng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Ông Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu đón hơn một triệu khách du lịch năm 2023, ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đột phá về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững; tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ; thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng…



Cùng với đó, tỉnh tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển du lịch; triển khai hoạt động Hợp tác - kết nghĩa với công viên địa chất trong mạng lưới Công viên địa chất Việt Nam và toàn cầu UNESCO. Cao Bằng tiếp tục thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch bền vững.



Những tháng đầu năm, khách du lịch quốc tế đến Cao Bằng đạt trên 4.200 lượt; khách du lịch nội địa đạt trên 317.000 lượt, công suất sử dụng phòng đạt 35,7%. Các điểm đến được du khách quan tâm như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, núi Mắt Thần và các khu di tích quốc gia đặc biệt... Trong đó, trên 50.000 du khách đến tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (huyện Hà Quảng), Khu Di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình), Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Biên giới (huyện Thạch An). Khu Du lịch thác Bản Giốc ghi nhận gần 65.000 khách du lịch đến tham quan, trong đó có gần 2.000 khách du lịch nước ngoài…