Cannes 2023: Mùa liên hoan phim đầy ý nghĩa cho đạo diễn người Việt

Một số giải thưởng quan trọng tại Liên hoan Phim Cannes năm 2023 Cành cọ Vàng (Palm d'Or): "Anatomy Of A Fall," đạo diễn Justine Triet Giải thưởng lớn (Grand Prix): "The Zone Of Interest," đạo diễn Jonathan Glazer Giải thưởng của ban giám khảo: "Fallen Leaves," đạo diễn Aki Kaurismaki Đạo diễn xuất sắc nhất: Trần Anh Hùng, phim "La passion de Dodin Bouffant" hay "The Pot-Au-Feu" Kịch bản xuất sắc nhất: "Monster," nhà biên kịch Yuji Sakamoto Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Merve Dizdar, "About Dry Grasses" Nam diễn viên xuất sắc nhất: Kōji Yakusho, "Perfect Days" Camera Vàng (Camera d’Or): Inside the Yellow Cocoon Shell, Phạm Thiên Ân Cành cọ Vàng cho phim ngắn: "27," đạo diễn Flóra Anna Buda Giải Queer Palm dành cho dòng phim "LGBT": Monster, đạo diễn Kore-Eda Hirokazu