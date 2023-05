Cannes 2023: Giới phê bình quốc tế khen phim mới của Trần Anh Hùng

"The passion of Dodin Bouffant" có tựa tiếng Pháp "La passion de Dodin Bouffant," là 1 trong 21 phim tranh giải thưởng Cành cọ Vàng danh giá tại Liên hoan phim Cannes 2023. Tác phẩm điện ảnh dựa trên cuốn tiểu thuyết "La vie et la Passion de Dodin-Bouffant, Gourmet" (tạm dịch: Đam mê của Dodin Bouffant, một người sành ăn) của Marvel Rouff. Ông là một nhà văn có tiếng, chuyên về ẩm thực. Phim lấy bối cảnh Pháp ở thế kỷ 19, kể câu chuyện của nhân vật Dodin (Benoit Magimel) - một chuyên gia ẩm thực, một người sành ăn và Eugenie (Juliette Binoche) - một đầu bếp đáng kính. Sau 20 năm quen biết, hai nhân vật phát triển mối quan hệ theo hướng lãng mạn. Tuy nhiên khi nữ đầu bếp ngỏ ý muốn kết hôn, Dodin lại không muốn như vậy và bắt đầu nấu cho cô ăn.