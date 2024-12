Cảnh tượng náo loạn ở Hồ Gươm

Nhóm nghệ sĩ show "Anh trai say hi" đã có mặt ở Hà Nội và thực hiện bus tour. Rất đông người hâm mộ đến đón thần tượng, vây quanh xe bus chở nhóm anh trai. Ngày 4/12, dàn nghệ sĩ show Anh trai say hi đã đáp chuyến bay từ TPHCM đến Hà Nội chuẩn bị cho đêm nhạc ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nhóm các Anh trai như Quang Hùng MasterD, Jsol, Đức Phúc, Erik, Hải Đăng Doo, Thái Ngân, Quang Trung, Nicky, Dương Domic, Lou Hoàng, Vũ Thịnh, Ali Hoàng Dương, Đỗ Phú Quí, Rhyder… tụ tập ở Nhà Hát Lớn Hà Nội để thực hiện bus tour. Đám đông người hâm mộ đến sớm đón và cổ vũ thần tượng.

Đoàn xe bus chở nhóm nghệ sĩ đi vòng quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Các nghệ sĩ đi qua nhiều tuyến phố xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Phía sau xe bus của dàn sao, rất đông người hâm mộ bủa vây, phóng xe máy đi theo thần tượng. Đến đoạn đường Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - nơi giao thoa của 5 con phố Lê Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng, phố Hàng Đào, phố Hàng Gai và phố Cầu Gỗ - đoàn xe bị fan vây cứng, người hâm mộ hò hét gọi tên các nam nghệ sĩ, tạo nên cảnh tượng náo động. Đặt chân đến Thủ đô, rapper Captain chia sẻ: “Về Hà Nội vào tháng 12, tôi nghĩ ngay đến không khí lạnh của mùa đông Hà Nội. Nhưng hôm nay nhận được sự cổ vũ, yêu thương của các khán giả ngay từ khi các anh đặt chân đến Hà Nội, đã mang đến không khí ấm áp làm cho các nghệ sĩ xúc động”.

Đám đông vây quanh xe của nhóm Anh trai ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Pháp Kiều “say hi” khán giả Hà Nội với chia sẻ: “Tôi rất thích Hà Nội, thích văn hóa, ẩm thực, du lịch, con người Hà Nội... Không chỉ tôi mà tất cả các Anh trai đều đang hồi hộp, mong chờ cuộc hẹn với khán giả cùng khuấy đảo sân vận động Mỹ Đình vào hai đêm 7 và 9/12”. BTC Anh trai say hi cho biết sẽ có nhiều điểm bất ngờ dành tặng cho khán giả Hà Nội trong hai đêm nhạc sắp tới ở Thủ đô. Theo Tiền phong