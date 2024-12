Cảnh tượng chưa từng có trong cuộc biểu tình chống Tổng thống Hàn Quốc

Trong cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Yoon Suk Yeol, người hâm mộ Kpop thắp sáng màn đêm bằng hàng loạt lightstick. Hình ảnh này được đài MBC đưa tin và người Hàn Quốc lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 9/12, AllKpop đưa tin về một khoảnh khắc được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. Đó là hình ảnh do đài MBC ghi lại tại cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Yoon Suk Yeol ở Seoul. Bắt đầu từ ngày 4/12, hàng nghìn người tụ tập khắp thủ đô Hàn Quốc để tham gia các cuộc biểu tình yêu cầu ông Yoon từ chức và Quốc hội luận tội Tổng thống. Đám đông bao gồm không ít người hâm mộ Kpop. Thay vì mang theo nến truyền thống, hành trang của họ là đủ loại lightstick (gậy phát sáng) đặc trưng cho những nhóm nhạc Kpop mà họ thần tượng.

Fan Kpop thắp sáng lightstick trong cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Hàn Quốc. Trong video chia sẻ lên mạng xã hội, khi giai điệu bài hát Fighting của BSS (nhóm nhỏ trong Seventeen thuộc công ty Pledis Entertainment) vang lên, hàng nghìn lightstick được giơ cao, tạo khung cảnh đầy màu sắc trong trời đêm lạnh giá ở Seoul. Theo ghi nhận, lightstick từ cộng đồng fan đại diện cho các nhóm như BTS, NCT, Seventeen, EXO, Stray Kids, MAMAMOO, Monsta X, VIXX... Thành phần nhân khẩu học của những người biểu tình Kpop này chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi 20 và 30. Hình ảnh đó nhanh chóng được lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội xứ củ sâm. Nhiều người gọi đây khoảnh khắc đấu tranh cho nền dân chủ. Cư dân mạng bình luận: “Chúng tôi là người hâm mộ nền dân chủ”, “Đừng xem họ là fan girl. Họ là những người hết lòng vì điều mà họ tin tưởng”, “Tôi đang xem tin tức và thấy rằng phần lớn đám đông là những người ở độ tuổi 20 và 30. Thật tự hào về các bạn, những quý cô thực thụ!”, “Tôi đã rơi nước mắt. Quá xúc động”, “Có cảm giác như một buổi hòa nhạc trong mơ vậy”, “Nó thậm chí còn đẹp hơn vì có cảm giác như những định nghĩa khác nhau về công lý đã hòa quyện lại với nhau”, “Tôi thấy điều đó trên bản tin và nó thực sự khiến tôi nổi da gà”, “Điều này thực sự giống như biểu tượng của nền dân chủ. Nhiều màu sắc khác nhau đã cùng nhau đoàn kết vì một mục tiêu”... Cảnh tượng này cũng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng quốc tế. Họ đánh giá cao việc fan Kpop sẵn sàng đấu tranh cho điều họ tin tưởng bằng cách văn minh, không bạo lực. "Tôi rất vui khi chứng kiến ​​cuộc biểu tình ôn hòa như thế này", "Cộng đồng fan Kpop có vẻ lớn mạnh", "Trông giống như một buổi hòa nhạc đường phố với các nghệ sĩ của mọi thế hệ", "Khó có thể coi đó là một cuộc biểu tình, trông giống một bữa tiệc lớn hơn. Mọi người đến vì tình yêu âm nhạc và niềm tin chính trị, không phải bạo lực"... là những bình luận từ người nước ngoài.

Cảnh tượng các fan girl đồng lòng vì nền dân chủ khiến cư dân mạng Hàn Quốc xúc động. Tối 3/12, Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật khẩn cấp khiến cả Hàn Quốc xáo động. Dù mệnh lệnh không kéo dài, động thái bất ngờ này thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong công chúng. Hàng nghìn thậm chí trăm nghìn người tại xứ sở kim chi đổ xuống đường biểu tình phản đối ông chủ Nhà Xanh. Ngành điện ảnh cũng gây chú ý với bản tuyên bố đình chỉ chức vụ, luận tội và bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol, với sự tham gia của hơn 2.518 thành viên của 77 tổ chức điện ảnh. Nhiều tên tuổi hàng đầu như đạo diễn Bong Joon Ho, Kim Go Eun, Son Ye Jin, Jun Ji Hyun, Kang Dong Won... đều ký tên vào văn bản này. Quốc hội Hàn Quốc cũng tổ chức họp vào ngày 7/12 để bỏ phiếu luận tội ông Yoon. Tuy nhiên, đề xuất thất bại do không đủ số phiếu tối thiểu là hai phần ba trong số 300 thành viên quốc hội. Nguyên nhân là các nhà lập pháp của Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền phản đối cuộc bỏ phiếu bằng cách rời khỏi phòng họp. Dẫu vậy, công chúng và các thành viên của Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) vẫn tiếp tục đấu tranh để có thể luận tội tổng thống. Theo Tiền Phong