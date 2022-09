Cảnh sát phát tờ rơi song ngữ trên "phố cà phê đường tàu"

Ngày 24/9, tổ liên ngành gồm Phòng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục cắm chốt, giám sát việc thực hiện đóng cửa các quán cà phê trên "phố đường tàu", thực hiện an toàn giao thông đường sắt tại khu vực các phường Điện Biên (quận Ba Đình), Hàng Bông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm).

Lực lượng CSGT phát tờ rơi, giải thích cho du khách nước ngoài hiểu về việc tuyên truyền, tránh mất an toàn giao thông tại khu vực "phố đường tàu" (Ảnh: Hoàng Hiệp).