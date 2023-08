Cảnh sát cơ động có được quyền tạm giữ xe không?

a) Điểm đ, điểm g khoản 1; điểm g, điểm h khoản 2; điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm k, điểm r, điểm s khoản 3; điểm b, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm i khoản 4; điểm b, điểm c, điểm h khoản 5; điểm c khoản 6; điểm b khoản 7; điểm c khoản 8; khoản 9; khoản 10 Điều 5; ….”

Cảnh sát cơ động có được tạm giữ xe không?

Tạm giữ xe (tạm giữ phương tiện) là một “hình phạt” được quy định tại VBHN số 09/VBHN-VPQH. Điều 125 VBHN số 09/VBHN-VPQH quy định: “Người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Chương II Phần thứ hai của Luật này thì có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.”