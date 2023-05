Cảnh ma mị trong công viên nước từng là khu vui chơi nổi tiếng ở TPHCM

Máng trượt nước bỏ hoang, ngả màu theo thời gian, bụi bám đầy vì lâu ngày không được sử dụng.

Khu vực phòng chức năng như massage, xông hơi, hồ bơi và khu vực tập thể thao đã hoang phế, nhiều mảng tường bị tô vẽ bậy, lối đi cỏ dại mọc um tùm.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện UBND quận 5 cho biết, khu đất công viên nước Đại Thế Giới hiện đã chấm dứt hoạt động do hết hợp đồng thuê đất tại địa phương. Trước đây, công viên do doanh nghiệp tư nhân khai thác, thuộc quản lý của Trung tâm văn hóa quận 5. Do hai đơn vị này không còn nhu cầu thuê, nên công viên ngừng hoạt động. Phía quận 5 đang chờ đơn vị quản lý công viên báo cáo phương án giải quyết thu hồi mặt bằng.

"Theo chỉ đạo của UBND quận 5, Trung tâm văn hóa quận đang lên kế hoạch dọn dẹp bên trong công trình để đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Tuy nhiên, trung tâm chưa báo lại với quận về thời gian triển khai", phía UBND quận 5 nói.