Cảnh khỏa thân gây tranh cãi trong phim có Lisa (BlackPink)

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair vào ngày 17/2, nam diễn viên sinh năm 1993 khẳng định không lo lắng gì về việc quay cảnh khỏa thân vì anh tin tưởng vào đạo diễn Mike White - người mà Patrick nhận xét luôn vượt qua mọi giới hạn, nói và làm những điều điên rồ.

Arnold Schwarzenegger cũng tỏ rõ sự tự hào về con trai: “Thật là một chương trình tuyệt vời! Tôi ngạc nhiên khi biết thằng bé có cảnh khỏa thân, nhưng tôi có thể có phản ứng gì đây”.

The White Lotus 3 có khởi đầu thành công ngoài sức mong đợi. Theo The Hollywood Reporter, bộ phim truyền hình HBO thu hút 2,4 triệu người xem trên đa nền tảng vào đêm công chiếu (16/2), tăng 57% so với màn ra mắt của phần 2 (1,5 triệu người xem).

Sau 36 giờ, HBO thông báo số người xem tăng lên 4,6 triệu, gấp đôi lượng khán giả cho tập đầu tiên của mùa thứ 2 trong cùng khoảng thời gian. Lượt xem ở Châu Âu và Châu Mỹ Latinh tăng hơn gấp ba lần so với tập đầu tiên của mùa 2.