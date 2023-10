Cảnh hôn nóng bỏng của tình đầu quốc dân Suzy khiến người xem nín thở

Your browser does not support the video tag.

Doona chủ động hôn Won Jun trong phòng bếp.

Cảnh phim được chia sẻ trên X (Twitter) và đạt hơn 1,1 triệu lượt xem. Nhiều người chia sẻ cảm nghĩ sau khi chứng kiến màn tương tác giữa Suzy và Yang Se Jong: “Tôi xem rất nhiều cảnh hôn và chỉ đến cảnh này, tôi thực sự đã nín thở và cảm thấy bầu không khí trở nên nóng hơn. Tôi nói điều này không phải vì tôi yêu Suzy, mà vì cách hai người này truyền tải tình cảm, sự cần nhau và 100% đam mê”, “Bạn không chỉ thích cách họ ôm nhau giữa những nụ hôn thôi đúng không? Cả những ánh nhìn chăm chú, những khoảng dừng và cách thể hiện không vội vã nữa? Quá lãng mạn”, “Đây thực sự là cảnh hôn tuyệt vời”, “Nụ hôn lên vai thật êm dịu và ngọt ngào”...

Một lý do khác hấp dẫn người xem là nhan sắc đỉnh cao của Suzy. Cô khiến người hâm mộ phát cuồng khi chuyển đổi linh hoạt giữa phong cách nữ tính, dễ thương và gợi cảm.