Cành hoa mận Tây Bắc ồ ạt về Hà Nội giá chỉ từ 5.000 đồng

Hoa mận trắng tinh khôi biểu tượng của núi rừng Tây Bắc đang ồ ạt xuống phố Hà Nội. Thế nhưng, thay vì có giá vài triệu đồng mỗi cành phục vụ người chơi nhiều tiền, năm nay loại hoa này bán chạy nhất với giá chỉ 5.000 đồng/cành. Vài năm trước, thú chơi cành hoa mận bắt đầu xuất hiện trước và sau Tết Nguyên đán. Khi đó, để có thể ngắm nhìn những chùm hoa bung nở với sắc trắng tinh khôi, mùi hương nhẹ nhàng thanh tao của núi rừng Tây Bắc, nhiều người chi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng săn mua một cành mận cổ. Những năm gần đây, thú chơi cành hoa mận dần trở nên phổ biến như chơi cành đào rừng. Loại hoa này cũng đổ bộ trên phố với giá ngày càng rẻ. Thời điểm này, hoa mận Tây Bắc lại ồ ạt xuống phố Hà Nội, xuất hiện tràn ngập chợ truyền thống, “phủ sóng” chợ online. Nhưng, thay vì có giá tiền triệu đến vài triệu đồng như trước, giá cành hoa mận giờ rẻ như rau ngoài chợ. Thú chơi hoa mận ngày cành phổ biến ở Hà Nội. Ảnh: NVCC Anh Nguyễn Văn Thế - đầu mối bán đặc sản Tây Bắc ở Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết, cách đây một tháng anh nhập những lô cành mận rừng đầu tiên của mùa này về bán với giá 120.000 đồng/bó 10 cành to và cao khoảng 1,3-1,7m. Đến nay, giá loại này giảm còn 50.000 đồng/bó, tức mỗi cành hoa mận chỉ 5.000 đồng. “Đây là năm thứ 4 tôi bán cành mận và là năm có mức giá rẻ nhất. Chưa kể, mỗi một bó cành mận khách đặt, tôi còn tặng thêm một gói kích hoa nở cho đều, đẹp”, anh chia sẻ. Tuy nhiên, anh thừa nhận, loại cành mận giá rẻ này không phải những cành dáng thế khủng mà là cành nhỏ, cành dăm. Theo đó, những cành mận dăm này được nông dân cắt tỉa từ cây rồi bó lại với nhau. Nhìn qua tưởng chúng là bó củi khô, nhưng khi về cắm vào bình nước, chờ khoảng hơn 1 tuần nụ sẽ bung nở dần thành chùm hoa trắng muốt, chơi được từ 3-4 tuần. “Tầm này trên cành mận dày đặc nụ nên khách chốt đơn nhiều hơn”, anh nói. Dịp cận Tết Ất Tỵ, hoa mận được rao bán la liệt với giá chỉ 5.000 đồng/cành. Ảnh: NVCC Theo anh Thế, năm nay kinh tế khó khăn, nhiều gia đình phải “thắt lưng buộc bụng”. Tuy nhiên, lượng khách mua cành hoa mận lại khá ổn định vì ai cũng ưu tiên mua những mặt hàng giá rẻ. Do đó, trung bình mỗi ngày anh bán hết gần 100 bó. Chị Hà Thị Mai - đầu mối bán sỉ bán lẻ cành mận Tây Bắc ở Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội), cũng cho biết, tuy là những cành mận dăm nhưng vẫn có rêu mốc xanh vì được cắt từ cây mận cổ, nụ nhiều, hoa trắng tinh nở đều. Đặc biệt, giá năm nay rẻ hơn những năm trước rất nhiều nên cành mận tương đối đắt khách. Dịp cận Tết năm ngoái, một tuần cửa hàng chị về 3 chuyến cành mận. Giờ nguồn cung dồi dào cộng với giá rẻ, mỗi ngày chị về một chuyến xe cả nghìn bó. Chỉ riêng các mối sỉ đã đặt trung bình từ 40-100 bó mỗi lần. Còn khách lẻ chỉ mua 1-2 bó, nhưng mỗi ngày cũng chốt cả trăm đơn hàng. Nhiều người giờ thích mua cành mận, đào về chơi trước Tết nhưng sẽ ưu tiên chọn mua hàng giá rẻ. Đây cũng là lý do chị Mai chỉ nhập cành mận dăm về bán ở thời điểm này. Với dòng mận cành dáng thế cổ thụ, phải qua 23 tháng Chạp Âm lịch chị mới nhập về bán. Bởi, khi đó nhu cầu khách mua những cành mận khủng này về trưng Tết Ất Tỵ tăng cao. Giá cành mận loại này cũng không quá đắt, chỉ dao động trong khoảng 200.000-500.000 đồng/cành, chị Mai cho hay.