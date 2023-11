Cảnh giác với những hội nhóm hướng dẫn bùng nợ tràn ngập Facebook

Hiện nay, tín dụng đen là hình thức vay tiền không qua các tổ chức tín dụng chính thống, mà thông qua các cá nhân, tổ chức hoặc ứng dụng trên mạng có lãi suất cao, thời hạn ngắn và áp dụng các biện pháp đòi nợ bạo lực, khủng bố. Nhiều người không đủ điều kiện vay chính thống đã tìm đến tín dụng đen bởi cách thức vay tiền nhanh gọn và đơn giản. Đây cũng chính là lý do khiến không ít người đã rủ nhau để bùng nợ.



Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, trong năm 2022 Bộ Công an đã khởi tố 90 vụ án với hơn 400 bị can cho vay nặng lãi. Trong đó có nhiều băng nhóm, đối tượng hoạt động liên quan đến công nghệ cao (cho vay qua app), và có cả các đối tượng là người nước ngoài núp bóng các công ty do người Việt đứng tên để hoạt động “tín dụng đen”.



Tuy nhiên, không chỉ các nhóm cho vay nặng lãi mà cả các nhóm hướng dẫn bùng nợ, trốn nợ tín dụng đen cũng đang hoành hành trên mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng Facebook. Chỉ với một số từ khóa tìm kiếm đơn giản, người dùng có thể dễ dàng tìm được hàng chục hội nhóm khác nhau hướng dẫn cách bùng nợ, trốn nợ tín dụng đen trên nền tảng mạng xã hội Facebook.



Trên thực tế, những hội nhóm khác nhau hướng dẫn cách bùng nợ, trốn nợ tín dụng đen trên nền tảng mạng xã hội Facebook đã được thành lập và hoạt động trong một khoảng thời gian dài, số lượng thành viên mỗi nhóm từ vài nghìn, vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn thành viên.