Cảnh giác cuộc gọi 'hỗ trợ' kích hoạt VNeID, ngăn chặn nhập khẩu điện thoại 2G

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi "lạ", tránh sập bẫy lừa đảo của tội phạm.

Nắm bắt thông tin này, một số đối tượng xấu có ý đồ bất chính đã lợi dụng gọi cho người dân, tự xưng là công an mời người dân làm kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID). Tuy nhiên, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt các “app lạ”, ứng dụng giả mạo trên điện thoại nhằm khai thác thông tin cá nhân.

Để ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra, lực lượng công an khuyến cáo người dân: Công an chỉ vận động công dân đến trụ sở Công an xã phường thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2; chỉ có 1 app duy nhất là ứng dụng VNeID để kích hoạt định danh điện tử mức 2; việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay.

Nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNeID, hay cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, giấy tờ khác... để giúp kích hoạt tài khoản định danh điện tử mà không cần đến công an thì đó là đối tượng có ý đồ xấu. Người dân cần cảnh giác không cung cấp thông tin hay làm theo yêu cầu của các đối tượng này.

Cơ quan công an cũng cảnh báo người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi "lạ" tự xưng cơ quan nhà nước, lực lượng công an; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản số, mã OTP... cho người lạ, tránh sập bẫy lừa đảo của tội phạm.

Ngăn chặn nhập khẩu, mua bán điện thoại 2G

Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết, trong tháng 8/2023, Bộ đã có văn bản hướng dẫn 63 sở TT&TT trên cả nước về việc kiểm tra hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất.

Việc triển khai cuộc kiểm tra trên địa bàn cả nước về nhập khẩu, lưu thông, mua bán thiết bị điện thoại 2G là nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân khi tắt sóng mạng 2G. (Ảnh minh họa: Internet)

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc dừng khai thác mạng, thiết bị viễn thông sử dụng công nghệ 2G chậm nhất vào tháng 9/2024.