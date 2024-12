Cảnh giác chiêu 'bẫy' khách hàng làm đẹp

Lợi dụng tâm lý muốn giảm cân cấp tốc của khách hàng, nhiều cơ sở mạo nhận phòng khám thực hiện kỹ thuật “siêu giảm béo”. Tin lời quảng cáo, không ít người chưa kịp giảm cân đã phải nhập viện. Giảm cân siêu tốc “ngập” mạng xã hội Theo phản ánh của chị N.Y., sau khi sinh con, chị tăng cân không kiểm soát nên luôn tự ti về vóc dáng. Qua quảng cáo trên Facebook, chị N.Y. được tài khoản có tên “Kim Dong Wook” kết nối tư vấn, cam kết cung cấp dịch vụ giảm cân do bác sĩ đến từ Hàn Quốc thực hiện. Theo đó, khách hàng được hưởng dịch vụ giảm mỡ với giá 1,5 triệu đồng, hiệu quả ngay trong một lần can thiệp bằng “dàn máy công nghệ hủy mỡ triệu đô hiện đại nhất thế giới”. Nhân viên tư vấn khẳng định, đây là phòng khám của bệnh viện nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Ngày 4-10, theo lịch hẹn, chị N.Y. đến cơ sở có tên Phòng khám Quốc tế V.H. trên đường Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, tuy nhiên không gặp BS Kim Dong Wook. Một người khác thăm khám cho chị N.Y., kết luận chị bị mỡ nội tạng, mỡ đa tầng, phải chọn dịch vụ cao cấp, đắt tiền hơn mới hiệu quả. Chị N.Y. chọn gói dịch vụ 15 triệu đồng. “Tôi được bôi một chất nhờn lên bụng. Họ sử dụng 3 máy để đánh mỡ, hủy mỡ bằng sóng. Sau hơn 1 tháng, tôi không giảm mỡ như quảng cáo, tài khoản của phòng khám cũng khóa và chặn tin nhắn”, chị Y. kể. Nghi ngờ về hoạt động của phòng khám, chị N.Y. tra cứu trên cổng thông tin của Sở Y tế TPHCM và không thấy tên cơ sở khám chữa bệnh Phòng khám Quốc tế V.H. Dò theo địa chỉ, hệ thống hiển thị một phòng khám chuyên khoa da liễu. Cũng thông qua mạng xã hội, anh Trần Văn Thông được một thẩm mỹ viện giới thiệu dịch vụ giảm cân cấp tốc bằng sóng điện từ. Do từng bị biến chứng làm đẹp nên anh cẩn trọng tìm hiểu trên báo chí, phát hiện thẩm mỹ viện trên đã bị xử phạt. Thời gian qua, Sở Y tế TPHCM liên tiếp phát hiện các cơ sở cung cấp dịch vụ giảm cân, giảm béo vi phạm quy định, lấn sân sang lĩnh vực y tế. Trong đó, cơ sở Americare Clinic - Công ty TNHH Vũ Lâm Minh (quận Phú Nhuận), Công ty TNHH BB Beauty (quận 10) được cấp phép hoạt động phòng khám chuyên khoa da liễu nhưng cung cấp dịch vụ giảm béo, giảm mỡ, điều trị béo phì. Các cơ sở thừa nhận việc sử dụng các máy laser, máy nâng cơ RF (radio frequency) trong quá trình cung cấp dịch vụ giảm béo cho khách hàng. Một cơ sở chăm sóc da nhưng quảng cáo “giảm béo chuẩn y khoa” bị Sở Y tế TPHCM phát hiện và xử phạt. Ảnh: Sở Y tế TPHCM Hiện nay, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế chưa ghi nhận việc sử dụng các máy laser, máy nâng cơ RF trong điều trị giảm béo. Về phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật “phá hủy mô mỡ bằng laser diode” và “phá hủy mô mỡ bằng radio frequency” thuộc danh mục kỹ thuật của chuyên khoa da liễu; chỉ thực hiện ở tuyến 1, 2 (tức là các bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 và hạng 2). Do vậy, Sở Y tế TPHCM cảnh báo, người dân cần cân nhắc kỹ về các dịch vụ giảm béo không xâm lấn được quảng cáo trên mạng xã hội. Tiền mất tật mang Thị trường giảm béo, làm đẹp luôn rầm rộ vào dịp cuối năm. Để kịp đón tết, nhiều khách hàng dễ dàng rơi vào bẫy của những lời đường mật “chỉ sau vài tiếng phẫu thuật có ngay vòng eo hoàn hảo”. Một phụ nữ 30 tuổi (Hà Nội) đã chi 100 triệu đồng để hút mỡ ở một cơ sở y tế tư nhân. Sau một tháng, phần bụng chị xuất hiện nhiều u cục, biến dạng. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bác sĩ phải cắt bỏ những khối xơ, làm sạch các tổ chức bụng, phục hồi căng cơ, lớp mỡ và da của thành bụng. Gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận một người bệnh bị tụ dịch, nhiễm khuẩn, bị phá hủy hệ bạch huyết do hút mỡ không đúng kỹ thuật. Bệnh viện Da liễu TPHCM cũng tiếp nhận nhiều trường hợp áp xe bụng nghiêm trọng do tiêm tan mỡ ở cơ sở thẩm mỹ tư nhân. Tiêm tan mỡ là kỹ thuật chưa được Bộ Y tế cấp phép. Theo ThS-BS Nguyễn Phương Anh, Phó trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện An Bình, điều trị béo phì gồm quản lý cân nặng và quản lý biến chứng, không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Trong đó, thay đổi lối sống là phương pháp điều trị nền tảng. Phương pháp điều trị bằng thuốc và ngoại khoa áp dụng khi người bệnh béo phì quá mức hoặc gặp biến chứng sức khỏe, bắt buộc phải có chỉ định bác sĩ. “Đến thời điểm này, không có một phương pháp giảm cân siêu thực nào như bôi gel hay dùng máy tác động để giảm mỡ, vì mỡ là cấu trúc của cơ thể. Giảm béo không an toàn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khỏe”, BS Phương Anh cảnh báo. Lo ngại về tình trạng làm đẹp cấp tốc đón tết, PGS-BS Đỗ Quang Hùng (nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy) nhấn mạnh, phẫu thuật hút mỡ bụng không phải là phương pháp điều trị giảm cân như nhiều quảng cáo. Khách hàng đối mặt với biến chứng nguy hiểm đến tính mạng nếu hút mỡ tại cơ sở không phép, hoặc do các bác sĩ “tay ngang” thực hiện. PGS-BS Đỗ Quang Hùng nhấn mạnh: Dịp cuối năm là thời điểm nhu cầu làm đẹp tăng cao, kéo theo nguy cơ làm đẹp mất an toàn ở các cơ sở không phép, trái phép, vượt chuyên môn. Người dân cần hết sức cẩn trọng. Lợi dụng tâm lý khách hàng, nhiều cơ sở không phép tung quảng cáo “hoành tráng” như giảm cân cấp tốc bằng công nghệ mới, giảm béo không xâm lấn... Nhiều khách hàng mất hàng chục triệu đồng để nhận về lời giải thích giảm cân không thành “do cơ địa béo phì”. GIAO LINH