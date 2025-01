Cánh đồng xanh ở Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ nổi tiếng, khách nước ngoài nườm nượp tìm đến

Cánh đồng lúa xanh mướt trải dài tại xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang trở thành điểm đến 'hot' trên mạng xã hội. Một con đường nhựa uốn lượn chạy xuyên giữa cánh đồng lúa đã thu hút hàng ngàn du khách tìm đến để chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Vẻ đẹp bình dị của làng quê đã trở thành sức hút đặc biệt đối với người dân trong và ngoài nước, tạo nên làn sóng du lịch mới cho vùng đất này. Cánh đồng xanh mướt, trải dài tít tắp ở huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang gây sốt mạng xã hội. Cánh đồng lúa An Nhứt – bức tranh tuyệt đẹp giữa miền quê Nằm cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 20 km, cánh đồng lúa ở xã An Nhứt từ lâu là nơi canh tác lúa truyền thống của bà con nông dân trong vùng. Khác với sự ồn ào của thành phố, nơi đây toát lên một vẻ đẹp thanh bình, giản dị và gần gũi với thiên nhiên. Cánh đồng lúa xanh mướt mắt, trải dài tít tắp đến tận chân trời tạo nên bức tranh sống động, vừa cổ kính, vừa hiện đại. Giữa không gian ấy, con đường nhựa thẳng tắp dài hơn 2 km uốn lượn nhẹ nhàng xuyên qua cánh đồng lúa, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho vùng quê An Nhứt. Điểm đặc biệt của cánh đồng là có 1 con đường nhựa băng qua cánh đồng lúa xanh mướt, trải dài hàng km tại xã An Nhứt (huyện Long Điền) vô tình tạo ra 1 bức tranh đẹp. Con đường này cũng là tuyến đường được nhiều bạn trẻ tìm kiếm để lên kế hoạch phượt bằng xe máy đi sâu vào lòng cánh đồng xanh tìm điểm check-in thật thoả thích. Thời gian gần đây, hình ảnh về cánh đồng lúa xanh mướt ở An Nhứt đã được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram. Nhờ đó, xã An Nhứt đã nhanh chóng thu hút đông đảo người đến check-in, tham quan và chụp ảnh. Khung cảnh của cánh đồng lúa được ví như một “bức tranh đồng quê” tuyệt đẹp, khiến du khách không thể rời mắt. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc quảng bá, tạo nên làn sóng du lịch ngay cả với những nơi trước đây không nằm trong bản đồ du lịch. Cánh đồng xanh mướt cùng những đàn cò trắng bay ngang càng khiến những ai được 1 lần đến đây không thể quên được cảm giác được đắm chìm vào thiên nhiên. Ông Trần Minh Thành (52 tuổi,người dân sinh sống lâu năm tại xã An Nhứt) chia sẻ: “Xã An Nhứt trước đây vốn là nơi yên bình, không nhiều người biết đến. Thế nhưng, từ khi những hình ảnh về cánh đồng lúa được chia sẻ rộng rãi, nhiều du khách đã tìm đến đây. Người dân chúng tôi ai cũng vui mừng vì hình ảnh bình dị của ruộng lúa đã mang lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách". Với niềm tự hào, ông Tám cho biết thêm, cánh đồng lúa không chỉ đơn thuần là nơi để canh tác mà giờ đây còn trở thành “phim trường tự nhiên” cho giới trẻ chụp ảnh nghệ thuật. Sự lan tỏa của mạng xã hội và sức hút du khách Vào mỗi dịp cuối tuần, con đường xuyên qua cánh đồng lúa An Nhứt lại chật kín người. Nhiều gia đình, nhóm bạn bè, hay các đôi uyên ương đều lựa chọn nơi đây để tận hưởng không gian yên bình và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Trong ánh nắng ban mai hay hoàng hôn, sắc xanh của cánh đồng hòa cùng màu sắc tự nhiên của bầu trời, tạo nên khung cảnh nên thơ, đầy ấn tượng. Bạn Bạn Vương Xuân Thuý, một du khách từ TP.HCM cho biết ấn tượng nhất là sắc xanh trải dài như vô tận của cánh đồng cùng không khí vô cùng trong lành nơi đây. Bạn Vương Xuân Thuý, một du khách từ TP.HCM, chia sẻ: “Tôi đã thấy nhiều bạn bè chia sẻ hình ảnh cánh đồng lúa An Nhứt trên mạng xã hội nên quyết định đến đây cùng gia đình. Quả thực, khung cảnh ở đây đẹp và nên thơ hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Không khí trong lành, gió mát từ cánh đồng lúa thổi vào giúp tôi cảm thấy thư giãn, thoải mái vô cùng". Không chỉ thu hút du khách trong nước, cánh đồng lúa An Nhứt còn hấp dẫn cả du khách nước ngoài. Chị Marie Dubois (du khách người Pháp) trong chuyến tham quan cùng chồng và các con đã không ngớt lời khen ngợi: “Tôi đã đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam, nhưng nơi đây mang lại cho tôi cảm giác rất đặc biệt. Được hòa mình vào thiên nhiên, giữa cánh đồng lúa xanh mướt, tôi cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản hơn. Đây chắc chắn sẽ là điểm đến tôi muốn quay lại". Nữ du khách người Pháp, chị Marie Dubois cho biết không thể ngờ được cùng các thành viên trong gia đình được hoà mình vào thiên nhiên và trải nghiệm cảm giác đặc biệt của miền quê Việt Nam. Được biết, con đường xuyên qua cánh đồng lúa An Nhứt nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được đầu tư và phát triển với mong muốn cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, địa phương cũng chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam thông qua việc giữ gìn, phát triển các cánh đồng lúa. Chương trình này đã mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, không chỉ trong sản xuất nông nghiệp mà còn mở ra tiềm năng du lịch mới. Được biết con đường xuyên qua cánh đồng lúa An Nhứt nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dọc tuyến đường đi xuyên những cánh đồng bát ngát này được trang bị các trụ điện năng lượng mặt trời. Với sự phát triển của du lịch, người dân địa phương đã có thêm cơ hội để kinh doanh, buôn bán các sản phẩm nông sản như gạo, rau quả sạch, đồng thời có thêm nguồn thu nhập từ các dịch vụ như quán ăn, đồ uống cho du khách. Sự kết hợp giữa du lịch và phát triển nông nghiệp giúp vùng quê An Nhứt không chỉ phát triển kinh tế mà còn duy trì được bản sắc văn hóa dân gian. Cánh đồng lúa xanh mướt tại xã An Nhứt, huyện Long Điền, không chỉ là một biểu tượng của sự bình yên và giản dị mà còn là niềm tự hào của người dân nơi đây. Nhờ vào sức lan tỏa của mạng xã hội, vẻ đẹp của cánh đồng lúa đã đến gần hơn với mọi người, biến An Nhứt thành một điểm du lịch mới, đầy tiềm năng. Trong tương lai, với sự quan tâm và đầu tư của chính quyền địa phương, cánh đồng lúa An Nhứt hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm du lịch nổi bật của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thu hút ngày càng nhiều du khách đến để khám phá và trải nghiệm không gian đồng quê tuyệt đẹp này.