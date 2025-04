Canh chua cá cơm me đất

Con gái đi công tác nước ngoài về khoe mẹ bộ trang sức hình cỏ ba lá - biểu tượng cho sự may mắn, tình yêu và hạnh phúc. Tôi chẳng biết cỏ ba lá là loài cây gì, chỉ thấy sao nhìn giống lá me đất mọc dại ở quê. Nghe mẹ nói, con gái tôi tra Google rồi đính chính liền: “Cỏ ba lá và cây me đất của mẹ chỉ hơi giống nhau chứ chúng là 2 loài khác nhau”.

Me đất - người ở quê còn gọi là cây chua me

Cây me đất còn được bà con quê tôi gọi bằng cái tên giản dị: chua me - kiểu như đã là me thì phải chua. Vậy nhưng đây là loài thân cỏ, không liên quan gì đến cây me to cao, cho trái nấu canh, làm mứt. Chua me mong manh, thấp bé, mọc hoang dại sát mặt đất, thường ở dưới những tán cây ẩm thấp, rậm rạp. Trong trí óc non nớt của tôi ngày nhỏ, tôi tin loài cỏ dễ thương, nhỏ bé này chắc hẳn phải có cái tên khác duyên dáng hơn, nhưng bởi lá của chúng có vị chua thanh như me, nên "chết" tên chua me.

Chua me nở hoa rất đẹp. Hoa có màu vàng, màu tím, nhỏ nhắn, xinh xinh. Loại chua me mẹ hái về nấu canh thường có hoa tím nhạt. Những lần mẹ sai ra vườn kiếm nắm chua me về nấu cá, thể nào tôi cũng tha thẩn bên những vạt chua me xanh mát, say sưa ngắm những cánh hoa mong manh, vò chút lá xanh nhâm nhi, thơ thẩn mãi rồi mới chịu về nhà.

Lá chua me còn là vị thuốc trị mụn nhọt rất hiệu nghiệm. Tuổi dậy thì, mặt tôi nổi mụn, mà ở quê ngày đó làm gì có sữa rửa mặt hay kem trị mụn nên mẹ ra vườn bứt nắm chua me về giã lấy nước cho tôi uống, còn xác thì đưa tôi đắp lên vết mụn. Vậy thôi mà chỉ sau vài lần là mặt tôi hết mụn. Thằng út hay nổi nhọt, chua me cũng là thứ thuốc lá gắn bó với nó suốt tuổi thơ.

So với canh chua cá lóc, canh chua bông súng, canh chua bông điên điển hay canh cá nấu măng chua, cách chế biến món canh với lá chua me đơn giản hơn nhiều. Mẹ tôi ra chợ mua tầm 200 - 300gr cá cơm tươi về rửa sạch, để ráo rồi ướp với chút nước mắm ngon, hạt tiêu, hành tỏi băm nhuyễn. Mẹ còn thêm muỗng ớt bột để món ăn có màu đẹp mắt. Bắc nồi nước, chờ sôi bỏ cá cơm ướp sẵn, nêm nếm vừa miệng, cá chín thì bỏ nắm lá chua me đã vò sơ vào nồi. Nước sôi bùng, lá chua me chuyển từ màu xanh tươi sang rêu nhạt là nhắc xuống.

Canh cá cơm nấu lá chua me ngon nhất khi ăn với cơm nóng hoặc bún tươi. Vị nước ngọt thanh, chua chua, cay cay, cá cơm bùi béo, lá chua me có vị chát nhẹ biến tô canh thành món ăn thanh nhiệt, giải cảm hiệu quả. Những khi ngán thịt thà, cá mắm; những lúc trái gió trở trời, trong người ngầy ngật không muốn ăn gì, mẹ sẽ nấu món canh “giải ngán” này và lần nào cũng được cả nhà hưởng ứng.

Canh chua là món dễ nấu, dễ tìm nhưng canh chua nấu lá chua me thì chỉ có về quê, tôi mới lại tìm thấy hương vị ngày xưa.

Hạ Thu