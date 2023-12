Cảnh báo tiếp 23 bộ, tỉnh để tồn tại website bị lợi dụng cài nội dung độc hại

Cập nhật kết quả rà soát các nội dung quảng cáo không phù hợp bị các đối tượng xấu cài trên website của cơ quan nhà nước tên miền .gov.vn, tại báo cáo kỹ thuật về tình hình an toàn thông tin tháng 11/2023, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia – NCSC thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) nêu rõ 14 tỉnh, thành và 9 bộ, ngành còn tồn tại các website của đơn vị bị lợi dụng, tải lên số lượng lớn tệp tin có nội dung độc hại.

Cụ thể, với 9 bộ, ngành, có 22 trang web tên miền .gov.vn bị chèn nội dung quảng cáo không phù hợp; còn với 14 tỉnh, thành phố, số website cơ quan nhà nước bị lợi dụng cài nội dung độc hại, quảng cáo không phù hợp là 34 trang. Trong đó, NCSC đã gửi công văn cảnh báo trực tiếp đến nhiều bộ, tỉnh đề nghị kiểm tra, rà soát và xử lý.

Trước đó, trong ba tháng 8, 9 và 10, số bộ, ngành, địa phương để tồn tại tình trạng website các đơn vị trực thuộc bị lợi dụng chèn nội dung độc hại, quảng cáo không phù hợp lần lượt là 15, 28 và 27.

Số lượng website cơ quan nhà nước bị chèn nội dung quảng cáo không phù hợp, được Cục An toàn thông tin nhắc nhở trong các tháng 8, 9 và 10 lần lượt là 38, 67 và 71 trang.