Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Giám đốc Công an tỉnh Sơn La gọi điện lừa đảo

Khoảng 10h ngày 16/10, ông L.V.P., Bí thư Đảng ủy một xã ở huyện Quỳnh Nhai nhận được cuộc gọi tự xưng là "Đại tá Nguyễn Ngọc Vân - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La".

Sáng 23/10, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), gần đây trên địa bàn huyện thường xuyên tiếp nhận thông tin về việc một nhóm người sử dụng số điện thoại lạ giả danh lãnh đạo Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, tên này chuyển máy cho một người khác tự xưng là Đại úy Nguyễn Thanh Phong, số hiệu là 161-732, cán bộ Công an Công an TP.HCM, yêu cầu ông P. phải đến Công an TP.HCM để báo án.

Người này yêu cầu sẽ kết nối Zalo để lập "Hồ sơ trình báo án lưu âm" và 'thực hiện cuộc gọi video qua Zalo để xác minh" trong trường hợp ông P. không đến được trụ sở Công an TP.HCM.

Do nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo trên không gian mạng, ông P. tắt điện thoại, không trao đổi thông tin, cung cấp hình ảnh hay thông tin cá nhân nào và báo với cơ quan công an.