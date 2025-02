Cảnh báo nguy hiểm khi tự ý lấy cao răng tại nhà

Nha khoa Sing cung cấp dịch vụ lấy cao răng an toàn và đảm bảo thẩm mỹ

Nha khoa Sing là một địa chỉ nha khoa thẩm mỹ mà bạn có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ lấy cao răng. Chi phí lấy cao răng tại đây chỉ dao động từ 100.000 - 300.000 đồng chưa bao gồm ưu đãi. Tại đây, bạn sẽ được các bác sĩ trên 30 năm kinh nghiệm trực tiếp thực hiện lấy cao răng. Đồng thời bạn sẽ được khám nha khoa tổng quát để phát hiện các bệnh lý nha khoa khác. Các bác sĩ tại Nha khoa Sing đều được hướng dẫn bởi Bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú Đặng Vũ Hải - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 7. Với công nghệ hiện đại chuẩn Singapore, Nha khoa Sing cam kết lấy cao răng không đau, không gây chảy máu đồng thời bảo tồn tối đa răng thật. Từ đó giúp bạn có một hàm răng trắng bóng khỏe mạnh.

Liên hệ Nha khoa Sing để trải nghiệm dịch vụ lấy cao răng chuẩn Singapore mà không phải đi đâu xa:

Nha Khoa Sing – Hệ thống nha khoa tiêu chuẩn Singapore tại Việt Nam

Website: https://nhakhoasing.vn/

Hotline: 0866 362 266

Cơ sở 1: Số 150A đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Cơ sở 2: Số 10 đường Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Cơ sở 3: Số 83 Ngã tư chợ Phú An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Cơ sở 4: Số 213 đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ sở 5: CH1, tòa nhà The City Light, Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ sở 6: Số 186 Hồ Sen, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Cơ sở 7: Số 29 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Cơ sở 8: Số 119 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương