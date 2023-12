Cảnh báo nạn đánh cắp thông tin ngân hàng

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cài các ứng dụng từ trang web, cổng thông tin bên ngoài mà chỉ nên cài trên kho ứng dụng cửa hàng Play, Apple Store; bật chức năng Google Play Protect, điều này sẽ giúp quét và phát hiện các ứng dụng độc hại hiện có hoặc các ứng dụng mới đang có ý định cài đặt.

Người dân cần thường xuyên nâng cấp hệ điều hành điện thoại và sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền; nên đặt hạn mức số tiền chuyển khoản trực tuyến để kịp thời hạn chế thiệt hại khi bị cài mã độc; nhanh chóng phong tỏa tài khoản cá nhân, công ty nếu nghi vấn và báo cho công an.

Cục An toàn thông tin cho hay đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người dân như: Xây dựng và phát hành các bộ Cẩm nang về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, Cẩm nang An toàn trực tuyến giúp bảo vệ mọi đối tượng người dân trên không gian mạng; Thực hiện các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến cho người dân; Triển khai xây dựng chuỗi series Điểm tin tuần với các thông tin về tình hình lừa đảo trực tuyến nổi bật để đưa ra cảnh báo cũng như các khuyến cáo kịp thời giúp người dân tự bảo vệ mình trên môi trường mạng; Xây dựng, phát triển kênh thông tin Cổng không gian mạng quốc gia (khonggianmang.vn) trên các nền tảng mạng xã hội để đưa thông tin, tuyên truyền về các vấn đề an toàn thông tin, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến.