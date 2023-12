Cảnh báo dịch vụ làm CCCD giả, xuất hiện chiêu lừa mới nhắm vào trẻ em

Ngày 6/1 tới, Làng Công nghệ an toàn không gian mạng tổ chức cuộc thi ‘CSTV Capture The Flag 2023’. Cuộc thi tạo cơ hội cho các sinh viên thể hiện kỹ năng, kiến thức và cả sự sáng tạo trong việc giải quyết thách thức an toàn thông tin.