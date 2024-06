Cảnh báo chiêu lừa cho vay tiền qua iCloud làm rò rỉ dữ liệu người dùng

Cổng không gian mạng quốc gia, do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vận hành, vừa có cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua iCloud làm rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Theo cảnh báo, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho hay, trong thời gian qua, bên cạnh việc vay tiền qua các ứng dụng, dịch vụ cho vay tiền qua iCloud cũng ngày càng nở rộ, bởi việc xác minh thông tin khách hàng và thủ tục vay tiền không quá phức tạp. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là chiêu trò cho vay nặng lãi ‘biến tướng’ của các đối tượng cho vay.

Cục An toàn thông tin cảnh báo về sự nở rộ trở lại của thủ đoạn lừa đảo cho vay tiền qua iCloud gây rò rỉ dữ liệu cá nhân. Ảnh: NCSC

Trên thực tế, dịch vụ vay tiền qua iCloud đang được nhiều người dùng yêu thích vì không cần gặp mặt, không cần thế chấp, giải ngân nhanh. Người vay chỉ cần có tài khoản iCloud - tài khoản Apple cung cấp cho người dùng để quản lý hình ảnh, danh bạ, video, file ghi âm... với một chiếc điện thoại iPhone, hoặc máy tính bảng iPad là họ có thể vay từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng dễ dàng.