Cảnh báo các lỗ hổng bảo mật đang được khai thác trên Microsoft và Google

Lỗ hổng CVE-2024-3661 tồn tại trên giao thức DHCP, cho phép đối tượng tấn công nằm trong cùng mạng với người dùng có thể đọc, gây gián đoạn, chỉnh sửa lưu lượng mạng mặc cho hệ thống mạng được bảo vệ bởi VPN. Quá trình khai thác diễn ra thành công do DCHP có thể thêm luồng điều hướng (route) vào bảng routing table của client thông qua lựa chọn classless static route (121). Các biện pháp bảo mất VPN dựa vào route để điều hướng lưu lượng mạng sẽ bị lộ lọt dữ liệu thông qua interface vật lý. Hiện lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

Bên cạnh đó, Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia (NCSC) cũng ghi nhận top 10 lỗ hổng đáng chú ý, đó là những lỗ hổng có mức độ nghiêm trọng cao hoặc đang bị khai thác trong môi trường thực tế bởi các nhóm tấn công.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên cả nước tiến hành rà soát, xác định máy tính sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm kể trên. Các đơn vị cần cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ hệ thống thông tin của đơn vị mình bị tấn công mạng.

Đồng thời, Cục cũng yêu cầu tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Theo thống kê của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), trong 3 tuần đầu tháng 5/2024, các tổ chức quốc tế đã công bố và cập nhật hơn 2.400 lỗ hổng bảo mật, trong đó có gần 300 lỗ hổng ảnh hưởng mức cao. Đặc biệt, có tới gần 800 lỗ hổng cho phép chèn và thực thi mã lệnh.

Danh sách 10 website lừa đảo giả mạng ngân hàng, các trang thương mại điện tử. Ảnh: NCSC

Ngoài ra, trong tuần qua, Cục An toàn thông tin cũng thông báo có 271 phản ánh trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam thông báo về Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) qua hệ thống tại địa chỉ https://canhbao.khonggianmang.vn. Qua kiểm tra, phân tích có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website của ngân hàng, các trang thương mại điện tử…