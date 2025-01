Căng thẳng diễn biến mới quanh vụ thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon

Chính trường Hàn Quốc tiếp tục có diễn biến mới xung quanh vụ thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol trong bối cảnh các điều tra viên đang chuẩn bị cho nỗ lực bắt ông Yoon sau khi tòa gia hạn lệnh bắt này. Về diễn biến quanh vụ thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, ngày qua nhóm luật sư của ông Yoon đệ đơn yêu cầu huỷ lệnh bắt, trong khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên bố ‘không lay chuyển’ vụ luận tội ông. Phía ông Yoon đệ đơn yêu cầu huỷ lệnh bắt Tổng thống Yoon Ngày 9-1, nhóm luật sư bào chữa cho Tổng thống Yoon cho biết đã đệ đơn yêu cầu huỷ bỏ lệnh thi hành bắt tổng thống lần thứ hai sau khi lệnh này được tòa gia hạn hồi đầu tuần, theo hãng thông tấn Yonhap. Phía trước dinh thự Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP Luật sư Yun Gap-geun và các thành viên khác trong nhóm luật sư bào chữa cho Tổng thống Yoon đưa ra thông báo trên trong cuộc họp với các hãng thông tấn nước ngoài, cho biết đơn này đã được đệ trình lên Tòa án Hiến pháp, cùng với yêu cầu xét xử về tranh chấp quyền hạn của các bên liên quan. Tòa án quận Tây Seoul hôm 7-1 đã ban hành thêm một lệnh bắt Tổng thống Yoon sau khi các điều tra viên nộp đơn xin gia hạn lệnh bắt này. Dự kiến các điều tra viên sẽ thực thi lệnh bắt ông Yoon trong những ngày tới. "Thẩm phán đã ban hành lệnh bắt giữ đầu tiên và thứ hai, trong khi đã bác bỏ đơn của chúng tôi [về yêu cầu huỷ bỏ lệnh thi hành bắt tổng thống]. Thẩm phán không chỉ đưa ra những diễn giải pháp lý sai mà còn đưa ra những ứng dụng pháp lý sai. Có những suy luận và diễn giải phóng đại về luật khiến nó có khả năng cao là bất hợp pháp" - ông Yun nói. Nhóm luật sư bào chữa cho Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP Ông Yun cũng nói rằng Tổng thống Yoon “vẫn khỏe mạnh và đang lo lắng rằng mục tiêu ban bố thiết quân luật của ông sẽ không đạt được”. “Ông ấy hy vọng điều này cũng sẽ trở thành cơ hội cho sự phát triển của Hàn Quốc như một phần của lịch sử" - ông Yun cho hay. Khi được hỏi liệu ông Yoon dự định đạt được điều gì, luật sư Yun cho biết tổng thống "tin rằng việc áp đặt thiết quân luật đang đóng vai trò tạo ra tâm trạng để người dân chúng ta đứng lên". Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên bố ‘không lay chuyển’ vụ luận tội ông Yoon Ngày 9-1, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên bố "không lay chuyển" trước những nỗ lực của nhiều bên nhằm tác động hoặc thao túng dư luận bên ngoài phòng xử án liên quan vụ luận tội Tổng thống Yoon. "Là một cơ quan xét xử độc lập, Tòa án Hiến pháp không bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến dư luận bên ngoài phòng xử án và đang tiến hành một phiên tòa công bằng" - bà Cheon Jae-yeon, người phát ngôn của tòa án nhấn mạnh, ám chỉ về cuộc chiến dư luận đang diễn ra giữa quốc hội Hàn Quốc (do phe đối lập lãnh đạo) và nhóm luật sư của Tổng thống Yoon về phiên tòa luận tội ông. Đầu tuần này, cả hai bên đã tổ chức họp báo giải thích quan điểm của mình về lý do tại sao cáo buộc nổi loạn nên hoặc không nên được rút lại như một lý do để luận tội Tổng thống Yoon. Tuần trước, ủy ban luận tội của quốc hội Hàn Quốc đã thông báo rằng họ đang cân nhắc xóa cáo buộc "nổi loạn" khỏi danh sách các cáo buộc chống lại ông Yoon - một động thái được coi là nỗ lực đẩy nhanh các thủ tục tại Tòa án Hiến pháp. Nhóm luật sư của ông Yoon lập luận rằng nếu cáo buộc nổi loạn tạo thành cơ sở cho phiên tòa luận tội bị xóa bỏ, thì bản thân động thái luận tội sẽ được coi là có sai sót cơ bản. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên bố ‘không lay chuyển’ vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP “Nếu bất kỳ bên nào có phản đối liên quan đến tiến trình tố tụng, tòa án sẽ xem xét cẩn thận và tiến hành theo đó” - bà Cheon lưu ý, đồng thời bác bỏ các khiếu nại từ đại diện pháp lý của ông Yoon rằng phiên tòa luận tội đang diễn ra một cách nhanh chóng bất lợi cho tổng thống. Tòa án cũng cho biết họ đã bảo đảm một số hồ sơ điều tra liên quan đến phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon từ các cơ quan điều tra. "Tính đến chiều 8-1, tòa án đã nhận được phản hồi cho yêu cầu cung cấp bản sao có chứng thực của hồ sơ điều tra” - bà Cheon cho biết, thêm rằng các phản hồi này đến từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Văn phòng Công tố Bộ Quốc phòng và Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul. Tòa bác lệnh bắt pháp sư được cho có liên hệ với ông Yoon Ngày 9-1, Tòa án quận phía Nam Seoul đã bác bỏ yêu cầu của bên công tố về lệnh bắt pháp sư tên Jeon Seong-bae được cho là thân cận với Tổng thống Yoon và vợ ông. Tòa đưa ra phán quyết trên sau phiên điều trần có sự tham dự của pháp sư Jeon với lý do có thể xảy ra tranh chấp pháp lý. Tòa án trước đó đã bác bỏ yêu cầu bắt ông Jeon. Ông Jeon bị tình nghi nhận khoảng 100 triệu won tiền quỹ chính trị bất hợp pháp từ một ứng cử viên trong cuộc đua giành đề cử của đảng cầm quyền cho cuộc bầu cử địa phương năm 2018. Ông Jeon cũng được cho là đã đóng một vai trò trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Yoon trước cuộc bầu cử vào tháng 3-2022 và bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ cá nhân của mình với gia đình ông Yoon để gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh doanh.